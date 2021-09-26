93.000 Dolarlık Bitcoin İçin Bıçaklı Saldırıya Uğradı

93 bin dolarlık Bitcoin için saldırı düzenlediler. Londra'daki Kent Üniversitesinden bir öğrenci, Bitcoin'i için bıçaklı saldırıya uğradı. Sekiz haydut yurt odasına baskın yaptıktan ve kripto kimlik bilgilerini ve şifrelerini talep ettikten sonra, öğrenci kampüsten ayrılmak zorunda kaldı.

Yakın tarihli bir rapor, Londra'daki Kent Üniversitesinde birinci sınıf öğrencisi olarak okuyan öğrencinin, Bitcoin için soyulduğunu ortaya çıkardı. Öğrencinin annesi, okula başlamadan beş gün önce oğlunun okuldan bir arkadaşıyla kripto para birimleri hakkında konuşmaya başladığını söyledi.

93 bin dolarlık Bitcoin için saldırdılar

Öğrencinin annesi, "Konuşmaları finans konusuyla ilgiliydi ve arkadaşı kripto para birimleri hakkında konuşmaya başladı” diye açıkladı. Konuşma sonrasında soyulan çocuğun arkadaşı, diğer sekiz arkadaşını öğrencinin odasına götürdü ve annesi, oğlunun başının belada olduğunu bildiğini iddia etti.

Öğrenci, soyulduğu sırada Bitcoin zulasının yaklaşık 8,2 bin dolar değerinde olduğunu söyledi. Ama şimdi aynı Bitcoin 93.000 dolar değerinde ve haydutlar ayrıca 4000 dolar değerinde okulun hibe parasını da çaldı.

Genç öğrenci polisi arayarak güvenlik kulübesine koştu ve öğrencinin annesi, güvenlik görevlilerinin olay yerine gitmediğini söyledi. Polis ise hiç gelmedi, çünkü polislerin o akşam ilgilenmesi gereken daha önemli meseleleri vardı. Öğrencinin annesi olaya ilişkin şunları aktardı:

"Üniversitenin aldığı tek önlem, onu farklı bir konaklama birimine taşımaktı. Çok travma geçirmişti, bu yüzden daha güvenli ve daha iyi bir konaklama yeri olmasına rağmen eve geri döndü."

Daha da kötüsü para öğrenciye iade edilmedi. Canterbury Bölge Polis Departmanı sekiz ay sonra davayı düşürdü. Anne, Kent güvenlik görevlilerinin ve polisin hiçbir şey yapmamasına üzüldüğünü dile getirdi. Ayrıca diğer birinci sınıf öğrencilerini de aynı şeyin başlarına gelebileceği konusunda uyardı.

"Okula yeni başlayan öğrencilerin bursları, dizüstü bilgisayarları ve yeni eşyaları olduğunu biliyorlar. Saldırılar ve soygunlar ülke genelinde oldukça yaygın" diye ekledi.

Gerçekten güvenmediğiniz kişilere kripto varlıklarını ifşa etmek akıllıca değil gibi görünüyor. Bitcoin soygunları yıllardır gerçekleşiyor, ancak kripto ekonomisinin 2020'nin ikinci yarısında büyük değer kazanmasından bu yana, Bitcoin veya diğer dijital varlıkları çalmak daha değerli hale geldi.

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