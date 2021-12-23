94. Oscar Ödülleri Adayları Açıklandı: Türkiye'den Bir Film Var!
Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından beklenen 94. Oscar Ödülleri adayları belli oldu. Kısa Film kategorisinde Türk yapımı bir film de yer alıyor.
94. Oscar Ödülleri adayları belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek olan ödül töreni için 10 farklı kategori açıklandı. Paylaşılan listelerden bir tanesinde Türk yapımı film yer alıyor. Listelere dair ayrıntılar haberimizde.
94. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu
Önümüzdeki yılın mart ayında gerçekleşecek olan ödül töreni için on adet kategori açıklandı. "En İyi Kısa Film" kategorisinde yönetmenliğini Serhat Karaaslan'ın üstlendiği The Criminals (Suçlular) isimli yapım da yer almayı başardı.
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Açıklanan kategoriler arasında En İyi Uluslararası Film, En İyi Belgesel, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı gibi çeşitli kategoriler yer alıyor. 94. Oscar Ödülleri adayları şu şekilde:
En İyi Özgün Şarkı
- So May We Start? - Annette
- Down To Joy - Belfast
- Right Where I Belong - Brian Wilson: Long Promised Road
- Automatic Woman - Bruised
- Dream Girl” - Cinderella
- Beyond The Shore - CODA
- The Anonymous Ones - Dear Evan Hansen
- Just Look Up - Don’t Look Up
- Dos Oruguitas - Encanto
- Somehow You Do - Four Good Days
- Guns Go Bang - The Harder They Fall
- Be Alive - King Richard
- No Time To Die - No Time to Die
- Here I Am (Singing My Way Home) - Respect
- Your Song Saved My Life - Sing 2
En İyi Belgesel
- Ascension
- Attica
- Billie Eilish: The World’s a Little Blurry
- Faya Dayi
- The First Wave
- Flee
- In the Same Breath
- Julia
- President
- Procession
- The Rescue
- Simple as water
- Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
- The Velvet Underground
En İyi Uluslararası Film
- Great Freedom (Avusturya)
- Playground (Belçika)
- Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)
- Flee (Danimarka)
- Compartment No. 6 (Finlandiya)
- I'm Your Man (Germany)
- Lamb (İzlanda)
- A Hero (İran)
- The Hand of God (İtalya)
- Drive My Car (Japonya)
- Hive (Kosova)
- Prayers for the Stolen (Meksika)
- The Worst Person in the World (Norveç)
- Plaza Catedral (Panama)
- The Good Boss (İspanya)
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Coming 2 America
- Cruella
- Cyrano
- Dune
- The Eyes of Tammy Faye
- House of Gucci
- Nightmare Alley
- No Time to Die
- The Suicide Squad
- West Side Story
En İyi Ses
- Belfast
- Dune
- Last Night in Soho
- The Matrix Resurrections
- No Time to Die
- The Power of the Dog
- A Quiet Place Part II
- Spider-Man: No Way Home
- Tick, Tick … Boom!
- West Side Story
En İyi Görsel Efekt
- Black Widow
- Dune
- Eternals
- Free Guy
- Ghostbusters: Afterlife
- Godzilla vs. Kong
- The Matrix Resurrections
- No Time to Die
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Spider-Man: No Way Home
En İyi Özgün Müzik
- Being the Ricardos
- Candyman
- Don’t Look Up
- Dune
- Encanto
- The French Dispatch
- The Green Knight
- The Harder They Fall
- King Richard
- The Last Duel
- No Time to Die
- Parallel Mothers
- The Power of the Dog
- Spencer
- The Tragedy of Macbeth
En İyi Kısa Animasyon Filmi
- Affairs of the Art
- Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice
- Bad Seeds
- Bestia
- Boxballet
- Flowing Home
- Mum Is Pouring Rain
- The Musician
- Namoo
- Only a Child
- Robin Robin
- Souvenir Souvenir
- Step into the River
- Us Again
- The Windshield Wiper
En İyi Kısa Belgesel
- Águilas
- Audible
- A Broken House
- Camp Confidential: America’s Secret Nazis
- Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker
- Day of Rage
- The Facility
- Lead Me Home
- Lynching Postcards: Token of a Great Day
- The Queen of Basketball
- Sophie & the Baron
- Takeover
- Terror Contagion
- Three Songs for Benazir
- When We Were Bullies
En İyi Kısa Film
- Ala Kachuu – Take and Run
- Censor of Dreams
- The Criminals
- Distances
- The Dress
- Frimas
- Les Grandes Claques
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
- Stenofonen
- Tala’vision
- Under the Heavens
- When the Sun Sets
- You’re Dead Helen
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