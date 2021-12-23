94. Oscar Ödülleri Adayları Açıklandı: Türkiye'den Bir Film Var!

94. Oscar Ödülleri adayları belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek olan ödül töreni için 10 farklı kategori açıklandı. Paylaşılan listelerden bir tanesinde Türk yapımı film yer alıyor. Listelere dair ayrıntılar haberimizde.

94. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu

Önümüzdeki yılın mart ayında gerçekleşecek olan ödül töreni için on adet kategori açıklandı. "En İyi Kısa Film" kategorisinde yönetmenliğini Serhat Karaaslan'ın üstlendiği The Criminals (Suçlular) isimli yapım da yer almayı başardı.

Açıklanan kategoriler arasında En İyi Uluslararası Film, En İyi Belgesel, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı gibi çeşitli kategoriler yer alıyor. 94. Oscar Ödülleri adayları şu şekilde:

En İyi Özgün Şarkı

So May We Start? - Annette

Down To Joy - Belfast

Right Where I Belong - Brian Wilson: Long Promised Road

Automatic Woman - Bruised

Dream Girl” - Cinderella

Beyond The Shore - CODA

The Anonymous Ones - Dear Evan Hansen

Just Look Up - Don’t Look Up

Dos Oruguitas - Encanto

Somehow You Do - Four Good Days

Guns Go Bang - The Harder They Fall

Be Alive - King Richard

No Time To Die - No Time to Die

Here I Am (Singing My Way Home) - Respect

Your Song Saved My Life - Sing 2

En İyi Belgesel

Ascension

Attica

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Faya Dayi

The First Wave

Flee

In the Same Breath

Julia

President

Procession

The Rescue

Simple as water

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

The Velvet Underground

En İyi Uluslararası Film

Great Freedom (Avusturya)

Playground (Belçika)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butan)

Flee (Danimarka)

Compartment No. 6 (Finlandiya)

I'm Your Man (Germany)

Lamb (İzlanda)

A Hero (İran)

The Hand of God (İtalya)

Drive My Car (Japonya)

Hive (Kosova)

Prayers for the Stolen (Meksika)

The Worst Person in the World (Norveç)

Plaza Catedral (Panama)

The Good Boss (İspanya)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Coming 2 America

Cruella

Cyrano

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Nightmare Alley

No Time to Die

The Suicide Squad

West Side Story

En İyi Ses

Belfast

Dune

Last Night in Soho

The Matrix Resurrections

No Time to Die

The Power of the Dog

A Quiet Place Part II

Spider-Man: No Way Home

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

En İyi Görsel Efekt

Black Widow

Dune

Eternals

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

Godzilla vs. Kong

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

En İyi Özgün Müzik

Being the Ricardos

Candyman

Don’t Look Up

Dune

Encanto

The French Dispatch

The Green Knight

The Harder They Fall

King Richard

The Last Duel

No Time to Die

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Spencer

The Tragedy of Macbeth

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Affairs of the Art

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

En İyi Kısa Belgesel

Águilas

Audible

A Broken House

Camp Confidential: America’s Secret Nazis

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Lead Me Home

Lynching Postcards: Token of a Great Day

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

En İyi Kısa Film

Ala Kachuu – Take and Run

Censor of Dreams

The Criminals

Distances

The Dress

Frimas

Les Grandes Claques

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala’vision

Under the Heavens

When the Sun Sets

You’re Dead Helen

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