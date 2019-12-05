A Plague Tale: Innocence için Devam Oyunu Geliştiriliyor Gibi

A Plague Tale: Innocence, bu senenin akılda kalan yapımları arasında yer alıyor. Gerek geçtiği dönemin iyi yansıtılması, gerek işlenen konu ve gerekse de oynanış mekanikleriyle oyuncuları içine işleyen bir yapım oldu. Hiç şüphesiz ki benzer bir deneyimi bir kez daha yaşamak isteriz ve anlaşılan o ki yaşayacağız da. Fransız internet sayfası XboxSquad, A Plague Tale: Innocence için bir devam oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu iddia ediyor.

XboxSquad tarafından söylenene göre oyunun gördüğü ilgi ve sağladığı başarıdan sonra, yayıncı Focus Home Interactive planlarında değişikliğe gitmiş ve Asobo Studio ekibini bir devam oyunu yapması için görevlendirmiş. Fransız site, oyunun 2022 yılında satışa sunulacağını ve duyurusunun E3 2020 fuarında yapılacağını sözlerine ekliyor.

Bu iddianın ardından Eurogamer sitesi Focus Home Interactive ile irtibata geçmiş. Yayıncı tarafından yapılan geri dönüşte ise "Focus Home Interactive ve Asobo A Plague Tale: Innocence için eleştirmenler ve oyuncular tarafından yapılan geri dönüşlerden ve satışlardan fazlasıyla gurur duyuyor. Gelecek haftanın Game Awards'ında En İyi Hikaye Anlatımı dahil birçok adaylıktan ve ödül almaktan dolayı çok mutluyuz. Oyunun oyuncuların daha fazla dikkatini çekmesini sağlamak için çabalamayı sürdürmek istiyoruz ve bu nedenle oyunu hak ettiği şekilde desteklemeye devam edeceğiz." sözlerine yer verilmiş. "Elbette, geçtiğimiz sene gelecekteki bir proje için Asobo ile ortaklık anlaşması duyurusunda bulunmuştuk ama bunun A Plague Tale için bir devam oyunu olup olmayacağını doğrulamamıştık ve doğru zaman geldiğinde daha fazla detay paylaşacağız."

Sizin de gördüğünüz üzere Focus Home Interactive A Plague Tale: Innocence için bir devam oyunu iddiasına karşılık herhangi bir yalanlamada bulunmadı. Bu da haliyle umutların yeşermesini sağlamış oldu. Bakalım XboxSquad sitesinin de iddia ettiği gibi E3 2020 fuarında bir duyuru görebilecek miyiz?