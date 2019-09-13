A Plague Tale: Innocence'ın Deneme Sürümü Yayınlandı

A Plague Tale: Innocence bu yılın sürpriz oyunlarından bir tanesi oldu. Asobo Studio tarafından geliştirilen oyun, Focus Home Interactive yayıncılığında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Mayıs ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Etkileyici senaryosu ve hikaye anlatımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran hayatta kalma oyunu, incelemelerden de oldukça yüksek puanlar almıştı. Eğer henüz deneme fırsatınız olmadıysa, size bir müjdemiz var. Daha doğrusu Focus Home Interactive'in bir müjdesi var. A Plague Tale: Innocence için bütün platformlarda bir deneme sürümü yayınlandı.

Oyun Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönüyor. 1349 yılında, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yaratmıştır ve karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundadırlar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacaktır.

Yer yer gerilimin üst seviyelere çıktığı A Plague Tale: Innocence gizlilik, karşınıza çıkan çeşitli zorluktaki bulmacaları çözme ve temel mücadelenin harmanlandığı bir oynanış sunuyor. Etraftan topladığınız materyaller ile geliştirmeler de yapabiliyorsunuz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One üzerinde yayınlanan demo, oyunun ilk bölümünü kesintisiz olarak oynama fırsatı sunuyor. Eğer oyundan memnun kalırsanız, Steam üzerinde 16 Eylül 2019 kadar geçerli olacak %33 oranında bir indirim sizi bekliyor. Bunun yanı sıra PlayStation Plus aboneliğiniz var ise 17 Eylül 2019 tarihine kadar oyunu indirimli olarak PlayStation Store mağazasından 131 TL'ye satın alabilirsiniz.