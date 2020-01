A Plague Tale: Innocence ve Dahası PC İçin Xbox Game Pass'e Geliyor

E3 2019 öncesinde faaliyete geçen PC için Xbox Game Pass servisi aydan aya genişlemeye devam ediyor. Bu ay üç oyun daha PC oyuncularıyla buluşuyor. Children of Morta servisteki yerini aldı. A Plague Tale: Innocence ve GRIS için herhangi bir tarih belirtilmiş değil ama tahminimizce fazla gecikmeyecektir.

A Plague Tale: Innocence

Oyun Amicia De Rune ve Hugo de Rune kardeşlerin etrafında dönüyor. 1349 yılında, ölümcül bir veba hastalığı Fransa krallığında tahrip edici bir etki yaratmıştır ve karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmak durumundadırlar. Bunun tek yolu ise hastalıktan tahrip olmuş köylerden geçen yolları boyunca diğer çocuklarla birlik olmak, ateş ve ışığı kullanarak sıçan sürülerini kendilerinden uzak tutmak olacaktır.

Children of Morta

Children of Morta, Rogulelike elementleri taşıyan aksiyon-rol yapma oyunu türünde bir oyun ve Bergson ailesinin hikayesini anlatıyor. Her bir bireyin kendi oynanış tarzı ve mekanikleri var ve senaryo boyunca da seviye atlıyorlar. Hikayedeki amacınız ise Morta dağını Corruption isimli bir şeytana karşı savunmak olacak.

GRIS

GRIS, kendi dünyasında kaybolmuş ve yaşadığı acı dolu deneyimler ile baş etmeye çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor. Senaryo ilerledikçe, karakteriniz duygusal açıdan gelişme kaydedecek ve dünyasını çok daha farklı bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Bununla birlikte, üzerindeki giysisinin bahşettiği yeni beceriler sayesinde keşfe çıkacağınız yeni yollar da ortaya çıkacak.

Bu arada, yakın bir zamanda beş oyun daha Xbox Game Pass servisinden kaldırılacak. Şimdilik bir tarih belirlenmiş değil ama muhtemelen ay sonunda Tomb Raider: Definitive Edition, Middle-Earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition, Resident Evil 4, Saints Row: The Third ve Tom Clancy's The Division servisten ayrılmış olacaklar.