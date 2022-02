A Quiet Place 3 Vizyon Tarihi Netlik Kazandı!

Paramount Pictures, A Quiet Place 3'ün 2023'te serinin bir yan filminin vizyona girmesinin ardından 2025'te vizyona gireceğini açıkladı. Korku serisi, avını kesinlikle sesle avlayan bir uzaylı ırkının harap ettiği kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Birkaç yıl önce Dünya'ya zorunlu iniş yaptıktan sonra insanlığa saldıran uzaylı ırkı, çağı içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. İşte detaylar!

Senaryo ikilisi Bryan Woods ve Scott Beck, John Krasinski'nin yönettiği ve materyallerini yeniden yazdığı orijinal A Quiet Place filminin hikayesini ve senaryosunu geliştirdi. Her iki A Quiet Place filmi de Evelyn Abbott ve çocukları Regan ve Marcus'un yeni dünya düzeninde hayatta kalmak için mücadele ederken, uzaylılar tarafından saldırıya uğradıktan sonra izole çiftliklerinden şehre gitme maceralarını ele alıyordu.

Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe ile birlikte her iki filmin kadrosuna liderlik ediyor. Quiet Place filmleri atmosferi, performansları ve dünya inşası nedeniyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden sürekli olarak iyi eleştiriler aldı ve A Quiet Place Part 2'nin gişe başarısı sayesinde Paramount genişlemeye devam etmek istiyor. Son filmin vizyona girmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Paramount, A Quiet Place 3'ün 2025'te resmi olarak geleceğini açıkladı.

The next installment of @quietplacemovie is coming next year & will be directed by Michael Sarnoski. And, #AQuietPlace Part III is coming in 2025. #ParamountPlus pic.twitter.com/im2R4jPwj5