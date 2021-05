A Way to be Dead'in Kapalı Beta Testi Duyuruldu: Türk Yapımı Oyunu Kaçırmayın!

A Way to be Dead kapalı beta testi duyuruldu. Eğer Türk yapımı oyunu çıkışından önce denemeyi isterseniz, bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Oyun sektöründeki Türk yapımı oyunlara zaman geçtikçe yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çıkan Erzurum ve Ronin: Two Souls bunların sonuncuları iken, Ocak ayında duyurulmuş olan A Way To Be Dead ise bir yenisi olacak.

Roots of Insanity ile tanıdığımız Crania Games tarafından geliştirilmekte olan oyun, Dead by Daylight gibi asimetrik bir çok oyunculu oyun olacak. Roots of Insanity ile aynı evrende geçecek olan A Way To Be Dead, bir hastaneye götürecek ve bu evrene bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayacak. Hikaye, geçirdiği epilepsi krizleri nedeniyle akıl sağlığını büyük bir ölçüde kaybetmiş olan bir doktorun yürüyen ölüler tarafından istila edilen bir hastanede grup insanı öldürmeye çalışmasını anlatacak. Oyunun Roots of Insanity evreninde geçecek olmasından dolayı, oyunun merkezinde olacak Dr. Riley dahil tüm karakterler, hastalar ve yürüyen ölüler tanıdık olacaklar.

Oynanış olarak her karşılaşmanın başında farklı yolları takip edebileceğimiz bir deneyim yaşatacak olan A Way to be Dead, on karakter ve üç farklı karakter tipi ile farklı oynanışlar sunacak. Oyunda karakter geliştirme sistemi de bulunacak ve bunu, kazandığınız karşılaşma başına alacağınız puanlar ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca her bir karşılaşma öncesinde, yürüyen ölü ve çıkış sayısı ve yağma oranları gibi ayarlamaları kendi tercihinize göre yapabiliyorsunuz.

A Way to be Dead'in Kapalı Beta Testi Düzenlenecek

Roots of Insanity sahiplerinin özel bir fiyattan sahip olabilecekleri A Way to be Dead için şimdilik herhangi bir çıkış tarihi yok, ama önceden deneme fırsatınız olacak. Yakın bir zaman önce Steam üzerinden yapılan bir duyuru ile kapalı beta testinin düzenleneceği bildirildi. Eğer katılımda bulunmak isterseniz, buradan ilgili sayfaya erişebilirsiniz.

Başvuruyu yapabileceğiniz sayfada, e-posta adresiniz ve Steam kullanıcı adınız istenirken, beta testine ne kadar bir zaman ayırabileceğiniz ve daha önceden oynadığınız asimetrik çok oyunculu korku oyunlarının hangileri olduğu soruluyor. Ancak yapacağınız başvurunun katılımınız için bir garanti olmadığını söyleyelim. Çünkü geliştiriciler, başvuru yapan bütün kullanıcıların arasından seçim yapacaklar. Eğer şanslıysanız, yeni oyunu çıkışından önce deneme fırsatınız olacak.

A Way To Be Dead En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz, AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 285, AMD Radeon HD 5850

Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

A Way To Be Dead Önerilen Sistem Gereksinimleri