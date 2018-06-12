A101, Bir Kez Daha Uygun Fiyatlı Sony Xperia XA Satacak!

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden A101, bir kez daha indirimli fiyata Sony Xperia XA model akıllı telefon satmaya hazırlanıyor. İşte 14 Haziran tarihinde müşterilerle buluşacak olan Xperia XA fiyatı ve özellikleri.

A101, yeni kampanya afişinde satacağı ürünlerini duyurdu. Piyasaya fiyatı minimum 750 lira olan Sony Xperia XA model akıllı telefonu, 699 TL gibi bir fiyattan satışa çıkaran market zinciri, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uygun fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak olan cihaz, 2 sene boyunca Sony Türkiye garantisine sahip olacak.

A101, geçtiğimiz Nisan ayında Xperia XA’yı 799 TL fiyat ile satışa sunmuştu. Bu fırsatı kaçıranlar için bir şans daha veren market zinciri, 7 bin 500 adet ile sınırlı ürüne sahip olmak isteyenleri mağazalarına bekliyor.

Sony Xperia XA Özellikleri ve Fiyatı

Sony Xperia XA’da MediaTek MT6755 bulunuyor. 2GB RAM ve 16GB dahili bellekle gelen akıllı telefon, microSD desteğine sahip. Ekran boyu 5 inç HD 1280x720 olan cihaz, 3MP Exmor RS, f1/3 arka ve 8MP ön kameraya ev sahliği yapıyor.

2300 mAh değerindeki bir batarya ile gelen Xperia XA, kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor.

Orta segmentte konumlanan bir telefon olan Sony Xperia XA, A101’in 7 bin mağazasında 699 TL'den satışa sunuldu.

Bunun yanı sıra, Samsung LED TV, HI-LEVEL marka bir televizyon, Piranha Gaming klavye ve mouse da uygun fiyatlarla 14 Haziran’da raflardaki yerini alacak.