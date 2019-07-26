A101'e Bu Hafta Gelen Teknolojik Ürünler (26 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. Bu hafta A101'e gelen üç adet teknolojik ürün bulumakta. Bu üç ürünün tüm teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Samsung 58" UHD Smart TV

A101'de bu haftanın televizyonlarından ilki Samsung 58" UHD Smart TV. Televizyon geniş ekranda multimedia keyfinin yanı sıra, 4K yüksek görüntü kalitesi ve flat ekranı ile fark yaratmakta. Dahili uydu alıcı, 3 HDMI ve 2 USB girişi bulunan cihaz 4.999 TL'den satılmakta. Samsung Türkiye garantisine sahip ürünü, 6 taksit seçeneğiyle de almak mümkün.

Honor 7S

A101'de haftanın akıllı telefonu Honor 7S. Telefon tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekmekte. Çift SIM kart ile kullanılabilen Honor 7S'de 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Arka tarafında 13 MP ve 2 MP olmak üzere iki kameraya, önde ise 8 MP selfie kamerasına sahip olan Honor 7S, 799 TL'den satışta.

Hi Level 40" Full HD Smart Dual LED TV

Bu haftanın diğer televizyonu Hi Level 40" Full HD Smart Dual LED TV. Dahili uydu alıcısı bulunan Full HD televizyon, dijital eğlence olanaklarından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için iyi bir tercih. A101’de 1.399 TL'den satışta olan televizyonda dahili WİFİ, 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi bulunmakta.

Sizler A101'e gelen teknolojik ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!