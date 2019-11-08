A101 Şaşırtmadı: Elektrikli Araç Satmaya Başladı!

Son zamanlarda her şeyi sattığına denk geldiğimiz A101 hızını alamamış olacak ki elektrikli araç satışına başladı. Grande-5 model eletrikli araçla ilgili detaylara hep birlikte göz atalım.

A101, Grande-5 Satışına Başladı

Yaptığı indirimlerle ve sattığı ürünlerle sık sık gündeme gelen A101, şimdi de elektrikli araç satış alanına girdi. Çevrimiçi alışveriş sitesi üzerinden elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet satışı yapan şirket, şimdi de elektrikli araç konusuna el attı. Grande-5 modelindeki aracı satan A101, bu modeli dört farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunuyor.

16,499 TL satış fiyatına sahip olan Grande-5, dokuz taksit seçeneği ile alınabiiyor. Modelin özellikleri ise şöyle:

Motor Tipi : DC Motor

: DC Motor Boyut : 1150 x 2280 x 1610

: 1150 x 2280 x 1610 Azami Hız : 40 KM/s

: 40 KM/s Toplam Akü : 60V 60Ah x 5 Jel

: 60V 60Ah x 5 Jel Şarj Süresi : 6-8 Saat

: 6-8 Saat Elektrik Girişi : 220V 50hz

: 220V 50hz Menzil : 50-80 KM

: 50-80 KM Ön-Arka Fren : Disk

: Disk Tırmanma Eğimi : %32

: %32 Ön-Arka Lastik: 135/70R12 (130/90-13)

Bu noktada modele göz attığımızda sunduğu 80 KM menzilin kayda değer olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tasarım ve dizayn anlamında göz attığımızda ise kullanım alanlarının epey kısıtlı olacağını söylemek mümkün.