Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (17 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi.

50’’ Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

SONY marka 50 inç Full HD çözünürlük sunan akıllı televizyon 2.999 TL'den satışa sunuldu.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70, 2.599 TL fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satışa sunuldu. 6.7 inçlik ekrana sahip olan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Üç adet arka kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon 4.500 mAh'lik bataryadan besleniyor.

Power Bank, Akıllı Saat, Tablet, HDMI Kablo

Philips'in 10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den satışa sunuldu.

Polo Smart marka akıllı saat 59.90 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Hometech tablet 399 TL fiyat etiketi ile satışta.

Son olarak HP'nin HDMI Kablosu 22.90 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi çok fazla teknolojik ürün geldi.

Samsung 55RU7300 55" 4K Ultra HD Curved TV

Samsung'un 55 inçlik Smart TV modeli, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı, 20 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özelliklerinin yanında Samsung Türkiye güvencesinde 2 yıl garantisi olan ürün, 4.299 TL’den satışta.

HI-LEVEL43” Full HD Android Smart LED TV / Samsung Galaxy A01

1.499 TL fiyatıyla raflarda yerini alan HI-LEVEL43” Full HD Android Smart LED TV, 2x8 W ses çıkışı, dahili Wi-Fi, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi ve 2 yıl Sunny, garantisiyle tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu bu haftanın fiyat/performans ürünü olarak 1.049 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine sunuluyor. 13 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, 3000 mAh güçlü batarya, 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM özellikleri bulunan ürün, 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle tüm A101 marketlerinde.

Akıllı Saat, Kabloluk Kulaklık ve dahası

Piranha Akıllı Saat sadece 59,95 TL'den satışta Gerçek HR sensörü ile nabız ve kan oksijen seviyesi ölçümü yapabilme, uyku izleme ve aktivite kalori ölçme özellikleri ile birlikte 2 yıl garanti kapsamındaki ürün bu hafta tüm A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor.

Karaoke Mikrofonu, 2 yıl garanti kapsamında 59,95 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde alıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Müzik severleri unutmayan A101, bu hafta Piranha Kablolu kulaklığı müşterilerine sunuyor. Ekstra bass, 3.5 mm jack ve sesli arama özellikleri bulunan ürün, 2 yıl garanti kapsamında 24,95 TL’den tüm A101’lerde.