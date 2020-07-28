A14 Bionic İşlemci Sızdırıldı: iPhone 12'nin Kalbi Olacak

iPhone 12 işlemcisi olacağına kesin gözüyle bakılan A14 Bionic işlemci gün yüzüne çıktı. A14 Bionic işlemci Twitter üzerinden sızdırıldı.

A14 Bionic İşlemci Ortaya Çıktı

iPhone 12 serisine güç vermesi beklenen A14 Bionic işlemci sızdırıldı. Twitter'da @laobaiTD kullanıcı adına sahip olan bir kişi A14 Bionic işlemcinin görsellerini yayınladı. Hemen aşağıda iPhone 12 serisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan işlemciye göz atabilirsiniz.

Önceki bir söylentiye göre, TSMC, Apple'a 2020'de yaklaşık 80 milyon 'A14' yonga tedarik edecek. İşlemcinin 5 nanometre olacağı söylenmekte.

iPhone 12 serisinde Apple'ın şarj cihazını ve kulaklığına kutuya koymayacağı daha önce gelen bilgiler arasında yer almakta.

Sızıntılara göre Apple, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenleyeceği çevrim içi etkinlikle birlikte yeni modellerini tüketicilerle buluşturacak. iPhone 12'nin 12MP ana + 12MP ultra geniş açı arka kameralara sahip olacağı söyleniyor.

Apple'ın yeni iPhone modellerinde hangi özelliklerin bulunacağı henüz bilinmiyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte.

Sizler iPhone 12 hakkında gelen sızıntı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!