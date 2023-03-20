37 Yıl Sonra Bir Daha: Aaahh Belinda Fragmanı Yayınlandı

1986 yılında başrolünde Müjde Ar'ın yer aldığı Aaahh Belinda, 37 yıl sonra bir kere daha çekildi. Bu sefer başrolünde Neslihan Atagül'ün olduğu film, 7 Nisan'da izleyici ile buluşacak.

Netflix'te yayınlanacak olan Aaahh Belinda filminin ilk fragramanı yayınlandı. Hem Türkiye'deki izleyicilerle hem de yurt dışındaki abonelerle buluşacak olan film, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Aaahh Belinda 7 Nisan'da Geliyor!

Atıf Yılmaz'ın yönetmeni olduğu ve Müjde Ar'ın başrolünde oynadığı 1986 yapımı filmin senaryosu Barış Pirhasan'a ait. Filmin Neslihan Atagül'le olan yeni versiyonunda Necip Memilli ve Serkan Çayoğlu da yer alıyor.

Atagül'ün Dilara karakterine hayat verdiği filmin güncel senaryosu Hakan Bonomo'ya ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.

Aaahh Belinda Konusu

Serap, modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusu olarak ilk defa bir reklam filminde oynamayı kabul eder. Oynayacağı reklam da piyasaya yeni çıkan Belinda isimli bir şampuanın reklamıdır. Naciye adında ve iki çocuklu bir "ev kadını"nın canlandrılacağı reklam filminin çekimlerinde Serap boyut değiştirir ve kendini Belinda reklamında Naciye olarak bulur. Erkek arkadaşı da dahil olmak üzere kimseyi Serap olduğuna inandıramaz.