Aaron Paul, Apple'ın Yeni Dizisi "Are You Sleeping" Kadrosunda

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Jesse Pinkman rolü ile ünlenen Aaron Paul, Apple imzalı Peter Chernin ve Reese Witherspoon'un yapımcılığını yaptığı dizi Are You Sleeping’in kadrosuna katıldı.

Başrolünde Octavia Spencer olan dizinin kadrosunda, Elizabeth Perkins, Mekhi Phifer, Michael Beach, Tracie Thoms ve Haneefah Wood gibi oyuncular da olacak. Ayrıca diğer bir başarılı dizi olan This Is Us’ın oyuncularından Ron Cephas Jones ve Lizzy Caplan da dizide yer alacak. Kathleen Barber’ın aynı isimli romanından uyarlananan 10 bölümlük gerilim dizisinin senaristi ise Nichelle Tramble Spellman.

Başrol Spencer ise, Poppy Parnell isimli bir muhabire hayat verecek. İşinde başarılı olan Parnell, podcast programı ile geçmişte yaşanmış olan bir cinayetle alakalı kanıt buluyor ve kan dolu bir sır perdesi aralanıyor. Yirmi yıl önce işlenmiş suçun katili olarak suçlanan ama suçu kanıtlanamayan Warren Cave karakterini ise Aaron Paul canlandırıyor. Önceki deneyimleri sayesinde üç Emmy ödülü kazanan Aaron Paul’un oynayacağı yeni dizide de iyi bir başarı yakalayacağı düşünülüyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili açıklamalar ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.