Aaron Paul, Breaking Bad Filminden Önce Bu Sahneyi İzlemenizi Öneriyor

Daha önce yaptığımız haberde, Breaking Bad filminin adını ve çıkış tarihini sizlerle paylaşmıştık. Efsanevi seride Jesse Pinkman karakterine hayat veren Aaron Paul, Netflix’te yayınlanacak filmden önce Breaking Bad hayranlarının heyecanını diri tutacak bir sahne paylaştı.

Birçokları tarafından televizyon için yapılmış en iyi dizilerden bir tanesi olarak gösterilen Breaking Bad, Eylül 2013’te noktaladığı macerasına tam 6 sene sonra devam etmeye hazırlanıyor. Dizinin finalinden sonra yaşanan olaylara odaklanacak olan film, 11 Ekim’de dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanacak.

Netflix, geride bıraktığımız hafta sonunda Breaking Bad filminin ismini ve yayın tarihini yanlışlıkla paylaşmıştı. Breaking Bad yaratıcısı Vince Gilligan tarafından yazılan ve yönetilen film, Neo-Nazi çetesinin elinden kaçan Jesse Pinkman’ın özgürlük arayışını merkezine alacak.

Filmde bir kez daha Jesse Pinkman karakterine hayat verecek olan ünlü aktör Aaron Paul, Breaking Bad’in üçüncü sezonun One Minute adlı 7. bölümünden bir sahne paylaştı.

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe