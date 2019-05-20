Aaron Paul'lu Westworld'ün 3. Sezonundan İlk Fragman Geldi

Game of Thrones’un final bölümün ardından Westeros’a veda eden HBO, bir diğer amiral gemisi dizisi Westworld ile yoluna devam ediyor. Sevilen bilim kurgu serisinin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk fragman geldi.

Yapımcıları arasında J.J. Abrams ve Jonathan Nolan gibi başarılı isimlerin olduğu Westworld, 2016 yılında yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplamıştı. Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından ikinci sezonuyla geçtiğimiz yılın nisan ayında karşımıza çıkan bilim kurgu serisi, bazı eleştirilere rağmen genel anlamda beklentileri karşılamıştı.

HBO, Westworld’ün üçüncü sezonuyla 2020 yılında geri döneceğini açıklamasından iki ay sonra, sevilen dizinin yeni sezonundan ilk resmi fragmanı yayınladı.

Daha önce yaptığımız haberde, Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Jesse Pinkman karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Aaron Paul’un dizinin üçüncü sezon kadrosuna katıldığını sizlerle paylaşmıştık.

Yayınlanan fragmanla birlikte Paul’a ilk bakışımızı atıyoruz. Önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak olan Westworld’ün 3. sezonu, geride bıraktığımız iki sezondan farklı bir havada geçecek gibi görünüyor. Daha geleneksel bir fütüristik ortam sunan fragman, robotlarla iç içe geçmiş bir dünyayı bizlere gösteriyor.

Efsanevi rock grubu Pink Floyd’un “Brain Damage” adlı şarkısı eşliğindeki fragman, Paul’un canlandırdığı karakterle Dolares’in karşılaşmasıyla sona eriyor.

Westworld’ün yeni sezonunda Paul’un yanı sıra Ready Player One filminde oynayan Lena Waithe’yi de izleyeceğiz.

Sevilen bilim kurgu serisinin 3. sezonu, 2020 yılında yayınlanacak.