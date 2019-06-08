AB, 8 Süper Bilgisayar Merkeziyle Donatılacak

Avrupa Birliği (AB), süper bilgisayarlar konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 üye ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacak.

Söz konusu merkezlerin, araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek gibi amaçlarla 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede kurulacağı belirtiliyor.

Süper bilgisayar merkezlerinin, Bulgaristan'ın Sofya, Çekya'nın Ostrava, Finlandiya'nın Kajaani, İtalya'nın Bolonya, Portekiz'in Mihno, Slovenya'nın Maribor, İspanya'nın Barselona şehirleri ile Lüksemburg'un Bissen kasabasına kurulması planlanıyor.

AB'de İlk Olacak

Hali hazırda AB üyesi ülkelerde, dünyanın en gelişmiş, en yüksek hızlı bilgisayarları olarak anılan süper bilgisayarlar bulunmuyor. Süper bilgisayar alanında ABD ve Çin öncü ülkeler olarak dikkat çekiyor. AB üyesi ülkeler de süper bilgisayar işlemleri için AB dışındaki ülkelerden destek alıyor.

Süper bilgisayar merkezlerine AB fonlarıyla birlikte toplam 840 milyon avro mali kaynak sağlanacak ve bu merkezlerde ilaç, tasarım, biyomühendislik, hava durumu tahmini ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yapılacak.

Süper bilgisayarların özellikle Avrupa’daki bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda büyük fayda sağlaması bekleniyor.