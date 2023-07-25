AB, Çip Üretiminde Öncü Olmayı Hedefliyor: 43 Milyar Euro Yatırım Anlaşması Yapıldı!

Avrupa Birliği, günümüz teknolojilerinin temelini oluşturan çip teknolojisine yatırım yapıyor. Birlik, yapmış olduğu duyuruda Avrupa bölgesinde daha fazla fabrika üretmek ve yarı iletken teknolojisini yaygınlaştırmak için 43 milyar Euro'luk bir planı onayladığını duyurdu.

AB, Dev Yatırım Anlaşması Yaptı

Avrupa Konseyi basın açıklamasına göre bu anlaşmayla birlikte, AB'nin küresel pazar payını yüzde 10'dan 2030 yılına kadar en az yüzde 20'ye çıkarak pazar payını ikiye katlaması bekleniyor.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Héctor Gómez Hernández yaptığı açıklamada, "Uzun vadede bu, sektörümüzün rönesansına ve dışa bağımlılığımızın azalmasına da katkıda bulunacaktır." dedi.

Avrupa Birliği’nin atmış olduğu bu dev adım, gelecekte yaşanabilecek yarı iletken üretimi sıkıntısına karşı hazırlıklı olunabilmesi ve yabancı çiplere bağımlı kalmamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanan yasa Avrupa Parlamentosu başkanı tarafından imzalandıktan sonra AB Ofis Dergisi'nde yayımlanacak.

Çip Yasası, Avrupa dışında yer alan ülkelerinde gündeminde. ABD, 2022'de kabul edilen Çip ve Bilim Yasası kapsamında Çin ile rekabet etmek için 52 milyar dolar ayırdı.

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