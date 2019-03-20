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AB'den Google'a 1,49 Milyar Euroluk Para Cezası

AB'den Google'a 1,49 Milyar Euroluk Ceza
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Google’a reklam hizmeti AdSense’te piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi.

ABD’li internet devi Google, Avrupa Birliği’nden (AB) üçüncü büyük antitröst para cezasını aldı. 

Şirket, üçüncü taraf sitelerin, arama reklamlarını görüntülemek için AdSense’i kullanmasını engellediği için 1,49 milyar euro para cezasına çarptırıldı. Bu rakam, Google’ın 2018’deki toplam cirosunun yüzde 1,29’una tekabül ediyor.

Google’ın aldığı cezayı Twitter hesabından açıklayan Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu Başkanı Margrethe Vestager, Google’ın reklam pazarındaki baskın hakimiyetini yasadışı olarak kötüye kullandığı için AB antitröst yasalarını açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Google’ın piyasadaki diğer şirketlere yaşam hakkı tanımadığını belirten Vestager, suistimalin 10 yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.

ABD şirket, AdSense cezası ile AB’den üçüncü büyük para cezasını aldı. Google, 2017 yılında internet alışverişlerinde rakip firmaların reklamlarını engellediği için 2,42 milyar euroluk cezaya mahkum edilmişti. Şirket, Temmuz 2018’de ise mobil işletim sistemi Android’i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkardığı gerekçesiyle 4,3 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.

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ETİKETLER: google adsense Avrupa Birliği

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