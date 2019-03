AB'den Google'a 1,49 Milyar Euroluk Para Cezası

Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Google’a reklam hizmeti AdSense’te piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi.

ABD’li internet devi Google, Avrupa Birliği’nden (AB) üçüncü büyük antitröst para cezasını aldı.

Şirket, üçüncü taraf sitelerin, arama reklamlarını görüntülemek için AdSense’i kullanmasını engellediği için 1,49 milyar euro para cezasına çarptırıldı. Bu rakam, Google’ın 2018’deki toplam cirosunun yüzde 1,29’una tekabül ediyor.

Google’ın aldığı cezayı Twitter hesabından açıklayan Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu Başkanı Margrethe Vestager, Google’ın reklam pazarındaki baskın hakimiyetini yasadışı olarak kötüye kullandığı için AB antitröst yasalarını açıkça ihlal ettiğini söyledi.

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that - it denied consumers choice, innovative products and fair prices.