AB'den Yapay Zekâya 5 Yıl Yasak Geldi

AB tarafından yapay zekâ ve yüz tanıma teknolojisine getirilen geçici yasak, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında tartışmaya neden oldu.

Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai'i AB tarafından getirilen geçici yasağı onaylarken, Microsoft'un baş hukuk danışmanı Brad Smith bu yasağı olumlu karşılamadıklarını ifade etti.

Pichai, Brüksel'de düzenlenen bir konferansta, “Hükümetlerin daha erken bir zamanda bu teknolojiyle başa çıkabilmesi ve bir yasal düzenleme oluşturmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi ve teknolojinin nasıl kullanılacağına karar vermek için bir süreye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Microsoft'un baş hukuk danışmanı Brad Smith ise konuyla ilgili olarak yapay zekâ ve yüz tanıma teknolojisinin çok yeni teknolojiler olduğunu, geliştirilmeye devam edilmesi gerektiğini ancak bu şekilde yasaklarla gelişimin çok zor olduğunu belirtti.

Teknolojinin Kontrolsüz Kullanımı Ayrımcılığa Neden Oluyor

AB’nin teknolojilerle ilgili önermiş olduğu 5 yıllık geçici yasak, hükümetlere teknolojiyi nasıl kullanmaları gerektiği, ne gibi tehlikelere neden olabileceği ile ilgili karar vermeleri için bir süre tanımayı hedefliyor.

Dünya genelinde, kolluk kuvvetleri ve özel şirketler kamusal alanlardaki insanları tanımlamak için giderek daha fazla yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Bir kesim teknolojinin, suçları çözmeye yardımcı olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise kontrolsüz kullanılmasının sivil özgürlüklere zarar verdiğini ve ayrımcılığa yol açtığını söylüyorlar.