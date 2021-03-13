AB, Elektrikli Araba Bataryası Hedefiyle Dünyaya Meydan Okuyor

AB'nin elektrikli araba batarya hedefi meraklandırdı. Avrupa Birliği'nin son elektrikli araç hamlesi başta Çin olmak üzere diğer ülkelere meydan okuyor. AB, 2025 yılına kadar her yıl en az yedi milyon elektrikli otomobil tedarik etmek için yeterli pil üretebilmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği yetkilileri geçtiğimiz gün yaptığı toplantı sonrasında elektrikli araba bataryası üretme hedeflerini açıkladı. Avrupa kıtasındaki elektrikli araç üretimi için gerekli lityum iyon pilleri tedarik etme kapasitesi artırılıcak ve bu, milyonlarca yeni iş kapısı oluşturacak.

AB'nin 27 üyeli bloğu, 2050 yılına kadar Yeşil Anlaşma hedefini yerine getirirken, ABD veya Asya'dan ithal edilen pillere ve diğer teknolojilere olan bağımlılığı azaltmak için Avrupa Pil İttifakına güveniyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic verdiği demeçte, "Batarya söz konusu olduğunda, 2025 yılına kadar otomobil üreticilerimizin tüm endüstriyel ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Avrupa çapında planlanan giga fabrikalar, elektrikli araçlar için yılda 7 milyon ila 8 milyon pil üretecek. Sefcovic AB'nin, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci pil üreticisi olmaya hazır olduğunu söyledi.

AB'nin elektrikli araba bataryası hedefi meraklandırdı

Elektrikli araç aküsü üretiminin milyonlarca iş yaratması ve AB'nin ekonomik iyileşmesinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor. Brüksel merkezli Komisyon, Avrupa otomobil endüstrisindeki dönüşümü kıtanın koronavirüs sonrası toparlanmasının temel gücü olarak görüyor.

Blok şu anda pil bağımsızlığını sağlamak için 12 üye devlette 70 projeye 20 milyar euro yatırım yapıyor. Bu yatırım; lityum, nikel ve grafit gibi temel ham maddelerin teminini de içeriyor.

Avrupa Birliği önümüzdeki yıl hedeflerini zayıflatacak daha ucuz ve daha az sürdürülebilir bileşenlerin ithalatını engellemek için, malzeme geri dönüşümüyle ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere yeni çevre standartları benimsemeyi umuyor.

Avrupa Komisyonu, pil hücresi işindeki düzinelerce yeni endüstriyel ittifakın bir sonucu olarak 2025 yılına kadar 4 milyona kadar yeni iş açığının oluşmasını bekliyor.

Fransız siyasetçi Bruno Le Maire, AB'nin rakip pil üreticilerine yetişmesi ve yeterli sayıda işçiyi eğitmek için büyük programlara ihtiyaç duyulacağını söyledi. Paris'ten video bağlantısıyla konuşan siyasetçi, "Hedefimiz, bugün ile 2025 arasında tüm değer zinciri boyunca 800.000 işçiyi eğitmek ve yeniden dönüştürmek." dedi.