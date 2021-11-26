AB, Etnik Köken ve Dini Reklamları Engelleyecek

AB etnik köken ve dini reklamlara karşı çıkıyor: Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu etnik köken, din, sağlık durumu veya cinsel yönelim dahil olmak üzere hassas kişisel verileri kullanan bazı hedefli siyasi reklam türlerinin, kullanıcılar açıkça izin vermedikçe yasaklanmasını önerdi.

Kurallar yürürlüğe girerse reklamverenlerin, hedefleme için kullandıkları ölçütlerin yanı sıra kullandıkları güçlendirme araçları veya yöntemleri hakkında net ayrıntılar sağlaması gerekecek.

Ayrıca her reklam, bunun için ödeme yapan kişi veya kuruluşun adını göstermenin yanı sıra ne kadar harcandığını, paranın nereden geldiğini ve reklamın bir seçim veya referandumla bağlantısını açıklama açısından daha şeffaf olacak.

AB etnik köken ve dini reklamlara karşı çıkıyor

Avrupa Komisyonu bu tedbirlerin, büyük ölçüde kampanyaların marjinal grupları hedef almasını ve yanlış yönlendirmesini zorlaştırarak seçim bütünlüğünü korumaya yardımcı olacağını umuyor.

AK'nin Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourová yaptığı açıklamada insanların, çevrim içi veya çevrim dışı olsun, ücretli bir siyasi reklam gördüklerinde bunu kolayca anlayabilmeleri ve müdahale, manipülasyon veya yanlış bilgilendirmeden etkilenmeden siyasi tartışmalara katılabilmeleri gerektiğini söyledi:

“Seçimler, opak ve şeffaf olmayan yöntemlerin bir rekabeti olmamalı. İnsanlar neden bir reklam gördüklerini, bunun için kimin ödediğini, ne kadar, hangi mikro hedefleme kriterlerinin kullanıldığını bilmeli."

Tasarı yasalaşırsa, AB üye devletlerinin kuralları ihlal ettikleri için para cezaları belirlemesi gerekecek. Ulusal veri koruma makamları, kişisel verilerin reklam hedeflemede nasıl kullanıldığını izlemek ve uygun olduğunda cezalar vermekle görevlendirilecek.

Avrupa Komisyonu'nun Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve planlanan Dijital Hizmetler Yasası'na dayanan kuralları, bir sonraki yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce 2023 baharına kadar yürürlüğe koymayı umuyor.

Siyasi reklamlar, birkaç yıldır çevrim içi platformlar için önemli bir sorun oldu. Facebook ve Google, yanlış bilgi akışını engellemek için 2020 ABD başkanlık seçimlerinde anketler kapandıktan sonra onları geçici olarak yasakladı.

Bu ayın başlarında, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta etnik köken, sağlık, din, cinsel yönelim ve siyasi inançlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere binlerce reklam hedefleme seçeneğini kaldırdı. Twitter, 2019'da tüm siyasi reklamları yasakladı.