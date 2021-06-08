AB'nin Resmi Dili Fransızca Oluyor

AB'nin resmi dili Fransızca olacak iddiası Avrupa'yı birbirine kattı. Fransa'nın önümüzdeki altı aylık AB yönetimi döneminde, AB'nin ana çalışma dilini değiştirmek istediği iddia edildi. Fransa hükümeti, İngilizce'yi Fransızca ile değiştirmek için plan yapıyor olabilir.

Adı verilmeyen bir diplomat, Fransa Başkanı Emmanuel Macron hükümetinin 2022'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını devraldığında, AB'nin resmi çalışma dili olarak İngilizce yerine Fransızca olması için hazırlık yaptığını açıkladı.

Politico'da yer alan bir rapora göre Fransa, Brexit'ten bu yana ilk başkanlığını ana dilini “ortak dil" olarak kabul ettirmek için kullanmayı planlıyor.

Üst düzey bir Fransız diplomat, Politico'ya verdiği demeçte şunları söyledi: "İngilizce'nin bir çalışma dili olduğunu ve yaygın olarak uygulandığını kabul etsek bile, kendini Fransızca olarak ifade etmenin temeli AB kurumlarına özgüdür. Fransız dilinin gerçek zeminini ve bunun da ötesinde çok dilliliğin zevkini ve gururunu yeniden kazanması için zenginleştirmeli ve yaşatmalıyız.”

AB resmi çalışma dili Fransızca olarak değiştirilecek

İsmi açıklanmayan diplomat, Brüksel'deki siyasi gündemin belirlenmesine yardımcı olan Konsey'in tüm üst düzey toplantılarının, altı aylık Macron döneminde İngilizce yerine Fransızca olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Notların ve tutanakların da ilk olarak Fransızca yazılacağını söyleyen diplomat, AB Komisyonu'na sunulan tüm mektupların Fransızca olmasına dikkat edeceklerini belirtti.

Diplomat, "Komisyondan, Fransız yetkililere göndermek istedikleri mektupları bize her zaman Fransızca göndermelerini isteyeceğiz ve bunu yapmazlarsa Fransızca versiyonunu bekleyeceğiz" dedi.

Fransa'nın gelecek yılın Ocak-Haziran ayları arasındaki AB yönetimini devralması, Nicolas Sarkozy'nin başkan olduğu 2008'den bu yana ilk görevi olacak.

Macron ve bakanları, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını fırsat biliyor. Fransız yönetim, Brüksel'e sunulacak dilekçe kapsamında, resmi makamlar tarafından kullanılan İngilizce yerine Fransızca'yı öne çıkaracak. Avrupa ülkesi, Fransızca öğrenmek isteyen diplomatlar için ücretsiz Fransızca dil kurslarına fon sağlamayı da teklif edecek.

Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Clement Beaune ve Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne Nisan ayında yaptıkları açıklamada, çok dilli olmanın bu hayati mücadeleyi yaşatmak için fırsat yarattığını söyledi.

Geçtiğimiz dönemde Le Figaro gazetesinden gelen bir makalede, Brüksel'de Fransızca kullanımının İngilizce'nin yararına olacağı belirtilmişti. Fransız yazarlar, İngilizce'nin kişinin düşüncelerinin kapsamını daraltan ve kişinin yeteneklerini kısıtlayan bir yapıya sahip olduğunu aktarmıştı.