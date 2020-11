Bir Gazeteci, AB Savunma Bakanlığı Zoom Toplantısına Sızdı!

Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanlığı Zoom toplantısına sızdı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen video konferansa katılan gazeteci, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin savunma bakanları dün popüler video konferans hizmeti Zoom üzerinden gizli toplantı gerçekleştirdi. Toplantı esnasında savunma bakanlarını oldukça şaşırtan bir olay meydana geldi. Hollanda’da yayın yapan RTL Nieuws isimli bir kanalda çalışan bir gazeteci, AB Savunma Bakanlığı Zoom toplantısına katıldı. Söz konusu görüntüler sosyal medya platformunda gündem oldu.

Daniel Verlaan isimli gazeteci, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld tarafından paylaşılan toplantı görselini gördü. Verlaan, Bakan Bijleveld’ın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlamak için gerekli olan 6 haneli güvenlik kodunu gördü. Daniel Verlaan, bunun üzerine Zoom hizmeti üzerinden güvenlik kodunu girerek savunma bakanları tarafından gerçekleştirilen video konferansa kolay bir şekilde katıldı.

Toplantı esnasında gazetecinin bir anda toplantıya katılması, bakanları oldukça şaşırttı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan isimli Hollandalı muhabire “Sen kimsin” şeklinde bir soru sordu. Bu esnada diğer bakanlar “Toplantımıza dışarıdan müdahale var” uyarısında bulundu. Muhabir ise “Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim. Hemen aranızdan ayrılacağım” şeklinde konuştu.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt