AB, Tehlikeli Ürünlere Karşı E-ticaret Devleri ile Anlaştı

Avrupa Birliği (AB), insan sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin Avrupa sınırları içinde satılmasını önlemek için online perakende sektörünün dört büyük şirketi ile anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu ile e-ticaret siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten arasında yapılan anlaşma gereği, tehlikeli oldukları belirlenen ürünler Avrupa’da satılmayacak. Söz konusu ürünler arasında yanıcı oyuncak bebekler, kanserojen madde içeren oyuncak ayılar, kozmetik malzemeler ve zehirli kıyafetler bulunuyor.

Buna göre, anlaşmaya tabii olan platformların, satışa çıkarılan ürünleri AB üyesi bir ülkenin yetkili makamlarından gelen talebin ardından 2 iş günü içerisinde kaldırması gerekecek. Firmalar ayrıca, konuya ilişkin süreçle ilgili yetkili makamlara anbean bilgi verecek.

Müşterilerin tehlikeli ürünleri bildirmelerini daha şeffaf ve kolay bir hale getirecek olan platformlar, tüketicilerden gelen uyarıları ve bildirimleri, 5 iş günü içerisinde yanıtlayacak. Söz konusu internet alışveriş siteleri, satıcılara AB ürün güvenlik düzenlemeleri ve mevzuatı hakkında da bilgilendirme yapacak.

Her yıl sağlığı tehdit eden ürünlere dikkat çeken bir rapor hazırlayan AB Komisyonu, Avrupa’daki tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi için birçok çalışma yürütüyor. AB Komisyonu düzenli olarak kendi topraklarında tehlike teşkil eden ürünler tespit eden hükümetlerden bilgi alıyor. Daha sonra bu bilgiler ürünlerin toplanması için Avrupa Birliği çapında paylaşılıyor.

Alarm veren ürünlerin çoğu Çin’den geliyor. Çin’den ithal edilen ürünlerin yaklaşık üçte ikisi güvenli olmayan ürünler kategorisine giriyor. Güvenli bulunmayan ürünlerin yüzde 28’ini oyuncaklar, yüzde 23’ünü ise tekstil ve moda ürünleri, yüzde 9’unu ev aletleri geri kalan kısmını da kozmetik ve çeşitli teknolojik cihazlar oluşturuyor.