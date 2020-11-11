AB ve Pfizer COVID-19 Aşısı İçin Anlaştı! 300 Milyon Doz Üretilecek

AB ve Pfizer COVID-19 aşı anlaşması en nihayetinde resmileşti. "Güvenli ve etkili bir aşı, Koronavirüsü yenmek ve normal hayatımıza dönmek için en iyi şansımız olabilir." diyen AB Komisyonu, Pfizer ve BioNTech aşı çalışmalarına destek veriyor.

AB Komisyonu Koronavirüs aşısının pandemiden güvenli bir çıkış yolu sağlayacağı yönündeki yaygın umutların ardından, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı için anlaştı. AB, iki şirketin ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısı için 300 milyon doza kadar satın almayı kabul etti.

AB ve Pfizer COVID-19 aşı anlaşması Türkiye'yi kapsıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda, Avrupa Komisyonu potansiyel aşı dozlarını güvence altına almak için çalıştığını duyurmuştu. En nihayetinde Alman BioNTech ve Pfizer şirketi tarafından geliştirilen aşı için bir sözleşme imzalanacağı belirtildi. "Bu şimdiye kadarki en umut verici aşı." diyen AB açıklamasında 300 milyon doz aşı satın alınacağı dile getirildi:

"Pfizer ve BioNTech aşısı mevcut olduğunda planımız onu Avrupa'nın her yerinde hızla yaymaktır. Bu, bir ilaç firması ile aşı satın almak için yapılan dördüncü sözleşme olacak ve daha fazlası gelecek. Çünkü farklı teknolojilere dayalı geniş bir aşı portföyüne ihtiyacımız var."

Pfizer, aşının Avrupa İlaç Ajansından yasal onay almasına bağlı olarak teslimatların yıl sonunda başlaması beklendiğini söyledi. Konuya ilişkin CEO Albert Bourla, Covid-19 aşısını savunmasız popülasyonlar için kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pazartesi günü açıklanan ilk deneme sonuçları, aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu gösterdi. BioNTech-Pfizer ortak aşısı, düzenleyici onayı almak için geliştirilmekte olan birkaç potansiyel aşıdan ilki olarak ön plana çıkıyor.

Alman şirket, aşıların Almanya ve Belçika'da yapılacağını ve anlaşmayı kabul eden üye ülkelerin ayrı ayrı sipariş verebileceğini dile getirdi. Almanya'nın Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, kendi ülkesi için 100 milyon doz aşı almayı planladıklarını aktardı.

Küresel olarak hükümetler pandemiden kurtulmak amacıyla geliştirilmekte olan birkaç aşının sipariş sırasına girmek için çabaladılar. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde çıkan bir haberde, Rus aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de test edileceği ifade edilmişti. Peki ya siz Türkiye'de üretilmeyen bir aşıyı yaptırmak hakkında ne düşünüyorsunuz?