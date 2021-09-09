ABD 2050 Yılına Kadar Elektriğin Yarısını Güneş Enerjisi ile Karşılamayı Planlıyor

Beyaz Saray geçtiğimiz saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını güneş enerjisine kaydırmaya yönelik bazı yeni planları barındıran yeni bir rapor yayınladı. Bu kapsamda hükümet, 2050 yılına kadar ülkenin elektrik ihtiyacının neredeyse yarısını güneş enerjisinden karşılamayı planlıyor.

2050 Yılına Kadar İhtiyacın %45'i Güneş Enerjisi ile Karşılanacak

Solar Futures Study isimli rapora göre 2020 yılı itibarıyla ülkenin elektrik ihtiyacının yalnızca %3 oranındaki kısmı güneş enerjisinden karşılanıyordu. Yeni plan 2035 yılına kadar bu oranın %40 seviyesine çekilmesini, 2050 yılına kadar ise %45 seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

Çalışmanın daha ayrıntılı verilerine göre güneş paneli kullanımı 2025 yılına kadar yılda ortalama 30 gigawatt, 2025 yılından 2030 yılına kadar ise yılda ortalama 60 gigawatt artırılmalı. Bu sayede 2035 yılında 1.000 GW'a ve nihayetinde 2050 yılında 1.600 GW'a ulaşmış olacak.

Referans olarak 1 gigawatt, yaklaşık olarak 1 milyar watt (1.000.000.000) anlamına geliyor. Bu durumda kaba bir hesapla 1 gigawatt, 110 milyon adet LED ampule eşittir diyebiliriz. Ortalama bir şarj aleti 25W kullanırken, tipik bir mikrodalga 1.000 watt kadar kullanır.

Standart bir evin tamamen güneş enerjisi ile çalışabilmesi için 20 ila 25 arası güneş paneline ihtiyaç duyulur. 1 GW ise kabaca üç milyon adet güneş paneli gerektirir. Ülkenin planları dahilinde bu panellerin büyük kısmı çatılarda, geri kalanları ise "başka kullanımlar için uygun olmayan bozuk ya da kirlenmiş arazilerde" yer alacak.

Amerika Birleşik Devletleri bir milyondan fazla insanı etkileyen Ida Kasırgası ile ilgili zararlarla başa çıkmaya çalışırken, yaşanan afetlerden ötürü yüz binlerce evde halen elektrik bulunmuyor. Bunun gibi aşırı iklim olaylarının artmasında tabii ki insan kaynaklı etmenler de ciddi bir rol oynuyor.