ABD 5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Test Kiti Geliştirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan medikal cihazlar üreticisi Abbott, 5 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (COVID-19) test kiti geliştirdi. Abbott tarafından yapılan açıklamada, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs test kitinin genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığını belirtti.

“Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kiti, 5 dakika içerisinde sonucun pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içerisinde ise negatif olduğunu test edebiliyor. Abbott, geliştirdikleri test kiti için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldıklarını belirtti.

Yaklaşık 3 kg ağırlığa sahip olan Abbott ID NOW COVID-19 test kitinin tost makinesi büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada Abbott ID NOW COVID-19 test kitinin kolay taşınabilirliğinden dolayı test kitine en çok ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarında konuşlandırabileceği ifade edildi.

Abbot, gelecek haftadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi için günlük 50.000 tane test kiti üreteceklerini belirtti.

ABD’de Son Durum

Salgının yeni merkezi olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1711 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 104.837’ye yükseldi.