ABD, Ağ Tarafsızlığı İlkesini İptal Etti

ABD Federal İletişim Komisyonu, internet servis sağlayıcıları veya devlet'in internet üzerindeki verilere eşit davranması ilkesini iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra "ağ tarafsızlığı" ilkesine karşı çıkmış ve kaldırılması yönünde yoğun bir çaba sarf etmişti.

İlk olarak 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde hayata geçirilen ve internet hizmeti sunan şirketlerin tüm ağ trafiğine eşit muamele etmesini öngören "ağ tarafsızlığı" ilkesi kaldırıldı.

"İnternet demokrasisi" olarak da adlandırılan "ağ tarafsızlığı"nın iptal edilmesi, servis sağlayıcıların, kullanıcıların trafiğinin içeriğini gözlemleyerek farklı uygulamalara farklı öncelikler vermesini sağlayacak. Uzmanlar, iptal kararının kullanıcılar için kimi internet sitelerine daha hızlı ve ucuz, kimilerine ise daha yavaş ve pahalı erişim anlamına geleceğini söylüyor.

Trump'ın, serbest piyasaya politikası neticesinde karşı çıkılan ağ tarafsızlığı ilkesi, yeni yatırım ve icatları engellediği gerekçesiyle rafa kaldırıldı. FCC'de 2'ye karşı 3 oyla kabul edilen iptal kararına tepki gösteren Demokrat Partili üye Mignon Clyburn, internet havuzunun bir avuç milyarder şirketin tekeline geçeceğini ifade ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük iletişim şirketlerinden Verizon, "ağ tarafsızlığı" ilkesinin kaldırılmasını desteklediklerini ve internetin daha özgür olacağını söyledi.

Verizon, her ne kadar internet dünyasının çok daha özgür ve serbest olacağını söylese de söz konusu ilkenin kaldırılması federal hükümetin internete müdahalesine imkan tanıyor. Bunun yanı sıra, internet sağlayıcılarının gözünden baktığımızda da şirketlerin bundan sonra kullanıcının profiline odaklı taraflı hizmet sunacağı anlamına geliyor.