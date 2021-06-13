ABD'den Amazon, Apple, Google, Facebook'u Yerle Bir Edecek Hamle

ABD'nin antitröst soruşturması teknoloji devlerini dağıtacak. Amazon, Apple, Facebook ve Google başta olmak üzere teknoloji devlerinin çok fazla güce sahip olması, ABD meclisinde büyük yankı uyandırıyor.

ABD'li senato üyeleri geçtiğimiz Cuma günü Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi devlerin rekabet gücünü dizginlemeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir antitröst gündemini açıkladı.

Yasa tasarısı, çevrim içi yaşamın neredeyse her yönünü ve daha geniş endüstriyi toplu olarak etkileyen dört teknoloji devini hedef alıyor. Tasarılar yasalaşırsa, hükümetin baskın şirketleri parçalamasını kolaylaştıracak, satın almalar yoluyla rekabeti ortadan kaldırmasını önleyecek ve çıkar çatışması olan farklı işleri kullanmalarını engelleyecek.

ABD'nin antitröst soruşturması teknoloji devlerini dağıtacak

Rhode Island Demokratı ve Temsilciler Meclisi Antitröst Alt Komitesi başkanı olan Temsilci David Cicilline, Yasa tasarısı listesinin "oyun alanını sakinleştireceğini" ve teknoloji şirketlerinin aynı kurallara tabi olmasını sağlayacağını söyledi.

Cicilline basın açıklamasında, "Şu anda teknoloji tekelleri ekonomimiz üzerinde çok fazla güce sahip. Kazananları ve kaybedenleri seçmek, küçük işletmeleri yok etmek, tüketici fiyatlarını yükseltmek ve insanları işsiz bırakmak için eşsiz bir konumdalar" dedi.

Piyasa değeri olarak 6 trilyon doları aşan bu şirketlerin muazzam pazar gücü, senato üyelerini giderek daha fazla endişeli hale getiriyor. ABD'li senato üyelerine göre Cuma günkü yasama gündemindeki kararlar şu şekildeydi:

App Store, Google Play Store veya Amazon pazar yeri gibi baskın platformlardaki ayrımcılığı yasaklayın.

Rekabetçi tehditleri bastırmak için tasarlanan veya çevrim içi platformların pazar gücünü genişleten satın alımları yasaklayın.

Hakim platformların, kendilerine haksız avantaj sağlamak için birden fazla iş türünde kontrollerini kullanmalarını engelleyin.

İşletmeler ve tüketiciler için maliyetleri azaltarak daha fazla çevrim içi rekabeti teşvik edin.

Teknoloji devlerinin dördü de büyük antitröst savaşlarıyla karşı karşıya. Google, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan önemli bir dava ve Avrupa Birliği'ne bağlı koalisyondan gelen bir başka şikayet de dahil olmak üzere üç büyük antitröst davasının hedefinde.

Facebook, Federal Ticaret Komisyonu ve bir grup eyalet başsavcısı tarafından açılan davalarla karşı karşıya. Amazon, fiyat sabitleme konusunda Washington DC'de dava edildi. Apple ve Google, popüler oyun Fortnite'ın yapımcısı tarafından uygulama mağazası politikaları nedeniyle davalık oldu.