ABD Banka Krizi İnternet Alışverişini Vurdu: Etsy Ödeme Yapmakta Zorlanıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük 16. bankası konumundaki Silicon Valley Bank'ın iflas etmesi, 2008 bankalar krizinden beri en büyük kriz olarak nitelendirilmişti. Yaşanan olayların etkisi yavaş yavaş görülmeye başlandı.

ABD'nin ünlü internet alışverişi firmalarından olan Etsy, bankanın iflas etmesi nedeniyle satıcıların paralarını ödemekte zorlanmaya başladı.

Silicon Valley Bank'ın İflası Finansal Krize Sebep Olabilir

Silicon Valley Bank, ABD'nin en büyük bankalarından biri olmasının yanında adından da anlaşılabileceği gibi aslen dünyanın teknoloji merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi'ndeki girişimcilere açtığı krediler açısından oldukça önemliydi.

Bankanın çöküşüyle iflasıyla birlikte teknoloji sektöründe büyük bir dalgalanma yaşanırken yeni kurulacak şirketler, kredi almak için kendilerine adres bulamamaya başladı. ABD'de uzun yıllardır hizmet veren Etsy online alışveriş sitesi de bankanın iflasından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

Forbes'a açıklamalardan bulunan bir Etsy sözcüsü, şu an şirketin sitelerindeki satıcılara ödeme yapmakta zorlandığını, bankanın iflası sebebiyle ödemelerin gecikeceğini belirtti. Öte yandan satıcıların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Etsy sözcüsü, yaşanan gecikme nedeniyle mağdur olanlardan özür dilediklerini iletti.