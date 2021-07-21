ABD Başkanı Biden Facebook'un Yanıtına Sessiz Kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Facebook'un başkanın açıklamasının hemen ardından verdiği cevaba ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı Biden, sosyal medya devinin platformunda yer alan yanlış bilgilere bir kez daha vurgu yaptı.

ABD'nin 46. başkanı olan Biden, geçen günlerde Facebook da dahil olmak üzere büyük sosyal medya platformlarının COVID-19 hakkında yanlış bilgilerin yayılmasına kolaylık sağladığını ileri sürerek insanların ölmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Biden'ın açıklaması, başkana "Facebook" gibi sosyal medya platformlarında koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılması ile ilgili ne düşündüğüne ilişkin bir soru yönelten muhabire yanıt olarak gelmişti. Biden, bu tür yanlış bilgilerin yayılımını hızlandırmanın insanları öldürdüğünü ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, salgının şu anda devam etmesinin en önemli sebebinin de aşı karşıtları olduğu görüşünü dile getirmiş ve aşı karşıtı paylaşımların insanları COVID-19 aşısı olma fikrinden uzak tuttuğunu, yanlış bilgilerin paylaşılmasının inanılmaz kolay olmasının insanların canına mal olduğuna işaret etmişti.

Facebook, ABD Başkanı Biden'ın açıklama yaptığı günün sonuna doğru iddialara yanıt vermişti. Sosyal medya devi, başkanın açıklamasına dair yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Arkasında hiçbir gerçeğin olmadığı suçlamaların dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek şu ki 2 milyardan fazla insan doğrudan COVID-19 hakkında en güvenilir bilgilere ulaştı. Facebook'taki COVID-19 ve aşılar hakkında bilgiler, internetteki diğer tüm yerlerdeki bilgilerden çok daha fazlasını içeriyor. 3,3 milyondan fazla Amerikalı, aşı bulma aracımızı kullanarak nerede ve nasıl aşı alınabileceğini öğrendi. Gerçekler, Facebook'un bu mücadeleye yardımcı olduğunu gösteriyor."

ABD Başkanı Biden, Facebook Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı

Başkan Biden, sosyal medya platformlarının COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına izin vererek insanların ölüme neden olduğunu belirttikten sonra Facebook ve diğer sosyal medya platformlarına ilişkin görüşüne netlik kazandırdı.

Başkan, pazartesi günü yaptığı açıklamada demek istediğinin yanlış bilginin kendisinin insanları öldürdüğü olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin yayılmasının arkasında 12 kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu 12 kişiye atıfta bulunduğu tahmin edilen başkan, şu sözleri kullandı:

"Facebook insanları öldürmüyor. Bu 12 kişi orada yanlış bilgi paylaşıyor. Onların paylaşımlarını gören herkes zarar görüyor."

Başkan ayrıca Facebook'un kişisel olarak algılamak yerine COVID-19 aşıları hakkında korkutucu yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmesi gerektiğini ifade etti.