ABD Başkanı Donald Trump'a 'Batman' Engeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya videosu, The Dark Knight Rises filminden izinsiz kullanılan müzik nedeniyle Twitter’dan kaldırıldı.

The Dark Knight Rises filminin haklarını elinde bulunduran Warner Bros., söz konusu videonun telif haklarını ihlal ettiği belirterek, Twitter’dan kaldırılmasını istedi.

Trump’ın 2020 seçimlerinde kullanacağı kampanya videosunda, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, 2012 yapımı süper kahraman filmi The Dark Knight Rises’taki tema müzikleri kullanılmıştı. Ayrıca filmdeki bazı replikler de videoda kendine yer bulmuştu.

Söz konusu videonun Twitter’da yayınlanmasının ardından açıklama yapan bir Warner Bros. sözücüsü, kampanya videosunun telif haklarını ihlal ettiği için kaldırılması talebinde bulunduklarını söylemişti.

Bugün itibarıyla Twitter’dan silinen video, kaldırılmadan önce 2,3 milyondan fazla izlenme almıştı.

Öte yandan, Trump’ın kampanya videolarında ilk kez popüler kültür referansları kullanılmıyor. ABD Başkanı daha önce de Meksika’ya uygulanacak yaptırımları Game of Thrones’un ikonik sloganı “Kış Geliyor”dan esinlenerek, “Yaptırımlar Geliyor” şeklinde açıklamıştı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan HBO, “Bu paylaşımın farkında değildik. Ticari markamızın politik amaçlar için yanlış bir şekilde kullanılmamasını tercih ederdik” ifadelerini kullanmıştı.