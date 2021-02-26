ABD Başkanı Joe Biden PS5 Kaynak Sorununun İncelenmesini İstedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden PS5 kaynak sorununun araştırılmasını istedi. Biden'ın isteği üzerine PlayStation 5'in ve Xbox Series X'in üretiminde ihtiyaç duyulan ekran kartı ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere birçok eksiklik denetlenmeye başlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden PS5 Sorununun Üzerine Gidiyor

Yeni tip koronavirüs, ilk çıktığı günden bugüne kadar birçok sektörün zarara uğramasına neden oldu. Bu sektörlerin başında video oyunu sektörünün aksine daha çok sinema gibi sosyalleşmenin ön planda olduğu sektörler yer almış olsa da Sony gibi büyük firmalar, oyun konsollarının üretim tarafında sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

PlayStation 5 satışlarına ilişkin rapor, geçen haftalarda şirket tarafından paylaşılmıştı. Sony, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesine ilişkin harcamaların kârının önüne geçtiğini ve PS5'in donanım maliyetinden daha düşük fiyata sattığını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İrlanda'daki perakendeciler hala toplu PS5 almayı beklediğini söylemişti. Microsoft ve Sony'nin piyasaya sürdüğü Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5'in üretiminde meydana gelen sorunlar, perakendecileri ve oyuncuları önemli ölçüde etkilemişti.

PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X üretiminde kullanılan yarı iletkenler de dahil olmak üzere birçok kaynağın eksik olması, Biden yönetimini harekete geçirdi. Bu kaynak kıtlığı şüphesiz ki COVID-19 salgınının yan etkilerinden bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini iyileştirmenin yollarını araştıran Biden yönetimi, 2021 ve devamında özellikle kaynak kıtlığı ile mücadele etmenin yollarını arıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden, ABD'nin şu anda temin etmekte zorlandığı bazı materyalleri gözden geçirecek bir emri imzaladı. Bu listenin başında oyun konsollarının en büyük eksikliklerinden yarı iletkenler ve ekran kartı yer alıyor.

Başkan Biden, MarketWatch'ın haberine göre 24 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri için hayati önem taşıyan tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesini yürürlüğe koyacak bir emrin altına imza attı. Geçen yıldan beri dünyanın büyük bir kısmını olumsuz etkileyen salgınından çok büyük hasarlar gören teknoloji şirketlerinin de temin kısmında yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüme kavuşturulması planlanıyor.