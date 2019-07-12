ABD Başkanı Trump, Bitcoin ve Facebook Libra Hakkında Konuştu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya devi Facebook’un Mastercard ve Uber gibi şirketler tarafından desteklenen yeni kripto para birimi Libra hakkında konuştu.

Twitter’ı en etkin kullanan liderlerden biri olan Trump, kripto paralarla ilgili düşüncelerini ilk kez paylaştı.

Perşembe günü kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bitcoin ve diğer kripto paraların hayranı değilim. Değerleri oldukça değişken ve gerçek paraya dayanmıyorlar” diyen ABD Başkanı, düzenlemelerin dışında yer alan kripto paraların, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere diğer yasa dışı faaliyetleri çok daha kolay bir hale getirdiğini belirtti.

Benzer şekilde, Facebook’un çıkarmaya hazırlandığı yeni kripto para birimi Libra’nın da güvenilir olmayacağını söyleyen Trump, “Facebook ve diğer şirketler bankacılık yapmak istiyorsa, aynı ulusal ve uluslararası diğer bankalar gibi tüm bankacılık düzenlemelerine tabi tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bitcoin gibi dijital varlıkların çok değişken olduğunu belirten Trump, bu konuda pek de haksız sayılmaz. Zira Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 civarında arttı. Kripto para piyasasının yüzde 65’ini kontrol eden Bitcoin, şu sıralar 11.653 dolardan işlem görüyor.

"ABD'de yalnızca bir gerçek para birimimiz var ve her zamankinden daha güçlü” diyen Trump, ABD dolarının her daim dünyanın en güvenilir ve en baskın para birimi olarak kalacağını söyledi.

Facebook’un Trump’ın sözlerine karşılık verip vermeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.