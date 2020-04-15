ABD Başkanı Trump, DSÖ’ye Sağladıkları Fonu Askıya Aldıklarını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) salgın konusunda dünyayı yanılttığını iddia ederek sağladıkları fonu askıya aldıklarını açıkladı.

DSÖ’ye Sağlanan Fon Askıya Alındı

Trump, "Bugün yönetimime, DSÖ’ye sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor” dedi. ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ile 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını belirten Trump, Çin’in yalnızca 40 milyon dolar fon sağladığını ifade etti.

Onca yılın ardından artık en temel görevini bile yerine getiremeyen DSÖ’nün sorumlu tutulması gerektiğini belirten Trump, DSÖ’yü Çin’in tezlerini savunmakla ve Vuhan kentinde koronavirüs salgınının nasıl yayıldığına dair güvenilir bir araştırma yapmamakla suçladı.

Trump, DSÖ’nün koronavirüs salgını konusunda geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini söyledi. Trump, koronavirüs salgını konusunda ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolma olayında da DSÖ’nün sessiz kaldığını ifade etti.