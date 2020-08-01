ABD Başkanı Trump Duyurdu: TikTok'u Yasaklayacağız! TikTok Kapanıyor mu?

Son günlerin tartışmalı sosyal platformu TikTok yasaklanıyor iddiasıyla yeniden gündemde. TikTok kapanıyor mu? İşte " TikTok kapanıyor mu? " sorusuna Trump tarafından verilen yanıt.

TikTok Kapanıyor Mu?

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada TikTok'u açıkça uyardı ve şunu söyledi: "Güçlerimi kullanarak TikTok'u yasaklayabilirim."

Geçtiğimiz gün medyaya verdiği demeçte ABD Başkanı Trump bir süredir tartışma yaratan TikTok yasaklanıyor iddiasını doğruladı. Başkan “TikTok söz konusu olduğunda, onları Amerika Birleşik Devletleri'nden yasaklıyoruz” dedi. TikTok yasaklanmamak için Microsoft'a satılabilir ByteDance'ın elinde barındırdığı TikTok uygulaması Çin hükümetine veri sızdırmasından dolayı pek çok ülkede yasaklanma eşiğine geldi. TikTok'un ABD bölümünü ulusal güvenlik endişelerinden dolayı satmayı düşündüğü hatta Microsoft'un TikTok'un ABD hizmetini satın alma yolunda olduğu belirtildi. Trump TikTok'un satılmasına karşı çıkıyor

Başkan Trump herhangi bir ABD şirketinin TikTok'un ABD operasyonlarını satın almasından yana olmadığını aktarırken ayrıca Trump, TikTok yasağı için acil ekonomik güç yasasını veya yürütme emrini kullanabileceğini söyledi.

TikTok, Çin hükümetine bilgi vermeme konusunda ısrarcı olduğunu bildiriyordu. TikTok sözcüsü McQuaide bu ayın başlarında, “Çin hükümetine hiç kullanıcı verisi sağlamadık, bu istense bile yapmazdık" dedi.

Peki ya siz TikTok yasaklanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? ABD'nin TikTok'u yasaklamasıyla birlikte ülkemizde de bu tarz bir gelişme yaşanabilir mi?