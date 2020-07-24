ABD Bütün Koronavirüs Aşılarını Almak İstiyor: 2 Milyar Dolar Garanti Verildi

Almanya'nın BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer tarafından geliştirilen 100 milyon dozluk potansiyel COVID-19 aşısı ABD tarafından ele geçirilmek isteniyor. Fakat bu ele geçirme işlemi elbette zorla yapılmayacak. ABD aşı öncesi ödeme garantisi verdi ve böylece şirketi ikna etmeye çalıştı. İşte konuyla ilgili merak ettiğiniz bütün detaylar.

BioNTech Çarşamba günü konuyla ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray tarafından imzalanan tedarik anlaşmasının, ABD hükümetinin aşıya düzenleyici onay verilmesine bağlı olarak 500 milyon doz daha satın alma seçeneğini de belirttiğini söyledi ve durum netleşti. Evet, ABD bütün aşıları satın almak istiyor. Bu durum Dünya genelinde tepkiyle karşılanabilir.

ABD koronavirüs aşısı için düğmeye bastı

Dünya hükümetleri, şu anda insanlar üzerinde bir koronavirüs aşısını test eden 24 grubun birçoğuyla görüşmeler düzenledi. Oxford üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılar ile ilgili anlaşmalar imzaladı. Fakat diğer çoğu alıcı, doz başına ödenen fiyatı henüz net olarak açıklamadı.

BioNTech'in aşı adayları muhtemelen kişi başına en az iki doz gerektirmesinden dolayı, aşılama başına maliyet muhtemelen 40 $ olacak. Böylece koronavirüs aşısının ortalama ne kadar ücrete sahip olduğu ortaya çıktı. ABD hükümetinin Warp Speed ​​Operasyonu, Ocak 2021'e kadar 300 milyon dozluk sertifikalı aşı vermeyi kendisi için hedef olarak görüyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayı, 30.000 katılımcıyla yapılan büyük çaplı bir denemenin ardından Ekim ayında alınacak. Böylece hızlı bir şekilde aşı işlemleri tamamlanacak. Sizce ABD tarafından aşıların tamamen alınmaya çalışılması etik mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.