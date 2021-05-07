ABD, Çin Roketini Vuracak mı?

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz günlerde Çin roketinin kontrolden çıktığını ve Dünya'ya doğru geldiğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu hafta sonu atmosfere kontrol altında olmadan girmesi beklenen bir roketin olduğunu ve bu roketin de içerisinde insanların bulunduğu bölgeye düşme riski taşıdığını ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu roketin farkında olduğunu belirtmişti. Roket uzay istasyonu modülünden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş irtifa kaybettiği için Dünya'nın yörüngesinde tamamen kontrol dışında bir şekilde dönmeye başlamış ve atmosfere yeniden nereden gireceği veya yere düşüp düşmeyeceğine dair herhangi bir öngörüde bulunmak neredeyse olanaksız hale gelmişti.

Roket bir bütün halinde gezegene düşse bile okyanusa sıçrama ihtimali oldukça yüksek görünüyordu ancak hiçbirinin senaryonun gerçekleşeceğinin bir garantisi bulunmuyordu. Roketin içerisinde insanların bulunduğu bölgeye düşüp büyük bir enkaza yol açma ihtimali de vardı.

Kirby insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerin tehdit edilmesi durumunda söz konusu roketin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağını bilmek için oldukça erken olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, roketi mümkün olabildiğince yakından takip ettiklerini belirtip roketin nereye gideceği gibi soru işaretlerini cevaplamak için çok erken olduğunu bir kez daha yinelemişti.

ABD'nin Çin Roketini Vurmak Gibi Planı Yok

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin şu anda Dünya'ya doğru gelen kontrolden çıkmış roketi vurarak düşürme gibi bir planı olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, konu hakkında yaptığı açıklamada pek çok işlemi gerçekleştirme imkanlarının olduğunu ancak en azından şu anda roketi vurarak imha etme gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı şu anda Long March 5B roketini yakından takip ediyor. Çin'in uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra Dünya'ya doğru düşmesi beklenen roketin düşeceği günün cumartesi veya pazar günü olmasının muhtemel olduğu düşünülüyor fakat bunların sadece bir tahmin olduğunu, roketin düşeceği tarihin henüz belli olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Austin, "Kimsenin zarar görmeyeceği bir yere düşeceğinden yana umudumuz var. Umarız ki okyanusta veya onun gibi bir yere düşer" dedi.