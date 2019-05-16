ABD, Çinli Teknoloji Devi Huawei’i Kara Listeye Aldı

Batı müttefiklerinin 5G telekomünikasyon altyapısında Huawei ekipmanlarını kullanmalarını engellemek için aylardır kulis yapan ABD, Çinli teknoloji devinin bu ürünleri tedarik etmesini daha da zorlaştıran bir adım attı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’in Washington hükümetinden onay almadan ABD şirketlerinden parça satın almasını önleyecek. Çinli telekom devinin yaptırım listesine ekleneceğini açıklayan Bakanlık, Çin ve ABD arasında devam eden ticaret savaşında yeni bir cephe daha açtı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, parça tedariğinin çok büyük bir kısmını Amerikan şirketlerinden yapıyor. Yayınlanan kararname, Çinli şirkete ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer eden firmaların çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmasını öngörüyor.

Washington hükümetinden gelen bu hamlenin ardından Huawei ile ticari ilişkileri olan bazı kuruluşların hisseleri geriledi. Huawei’in yanı sıra Ericsson ve Bosch gibi firmalara da parça satışı yapan Tatfook Technology, Shenzhen borsasında yüzde 2,84 oranında bir kayıp yaşadı.

Çin'in en büyük üç telekom ağı operatörünün ve Huawei'in tedarikçisi olan New Sea Union Telecom ise yüzde 4,88 oranında düşüş kaydetti. Bir başka Huawei ortağı Chunxing Precision Mechanical’ın hisseleri de yüzde 5,37 düştü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün içinde ulusal acil durum emri yayımlayarak, Amerikan yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanılmasını yasakladı.

Birleşik Devletler dahil olmak üzere ABD'nin bazı müttefikleri hala Huawei'nin olası güvenlik tehdidini araştırıyor ve Huawei ile ne kadar yakınlık kurmaları gerektiğine karar veriyor; ancak Shenzhen merkezli şirket, potansiyel müşterilerine güvence vermek için cesur adımlar atıyor.

İngiltere hükümeti dahil olmak diğer Batı hükümetleriyle özel anlaşmalar imzalamaya hazır olduklarını belirten Huawei, ekipmanlarını “casusluk faaliyetlerine engel olacak, uluslararası standartlara uygun” bir hale getirmek için her şeyi yapacaklarını söylüyor.

Çinli şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hem Batı ülkelerinin hem de Avrupalı müşterilerinin güvenini sağlamak adına kullanıcı verilerini Avrupa Birliği dahilinde bulunan veri merkezlerinde saklayacağını duyurmuştu.