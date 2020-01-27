ABD, Corona Virüsü Bulaşmış Olan Hastayı Robotla Tedavi Edecek!

Son zamanlarda küresel ölçekte paniğe yol açan korona virüsü geçtiğimiz günlerde Amerika sınırları içerisinde de tespit edildi. 15 Ocak tarihinde Vuhan kentinden Amerika'ya dönen otuz yaşındaki hasta, 19 Ocak tarihinde başvurduğu acil kliniğinde tecrit altına alındı. Amerika'da virüsün bulaştığı bilinen ilk kişi olan hasta için tedavi çalışmaları başladı.

Hastanın kalabalık bölgelerinden uzakta tutulan ve olası durumlara karşın her türlü önlemin alındığı hastaya az sayıda sağlık çalışanı ve genellikle robotlar bakıyor. Steteskop kullanabilen ve yaşam bulgularını ölçüp değerlendirebilen bu robotlar, diğer kişilere bulaşma riskine karşın önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak tedavi sürecinde aktif rol alacak sağlık çalışanları da virüsün bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya ve bu adımla birlikte bu tehlike minimum seviyeye indirgenmiş oluyor. Belirli bir süre daha tecritte kalacak olan hastaya yapılacak ilave testler ile birlikte virüsün varlığının devam edip etmediği, taburcu edip edilemeyeceği anlaşılacak.

Yetkililer hastanın havaalanına indikten sonraki dönemde 43 kişi ile yakın temas kurduğunu tespit etti. Belirlenen bu 43 kişi ile her gün görüşülecek ve sağlık muayenesinden geçirilecekler. Kişilerin sağlık durumları düzenli bir şekilde izlenecek ve virüse yönelik bir belirti taşıyıp taşımadıkları değerlendirilecek.