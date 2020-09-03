ABD'den COVID-19 Aşısı İçin Hazırlıklı Olun Çağrısı

Çok sayıda ülke tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çalışmaları üzerinde çalışan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs aşısı için tarih paylaştı. İşte, CDC tarafından paylaşılan COVID-19 aşısı tarihi ile ilgili detaylar!

COVID-19 Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

ABD'de yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bütün eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs kapsamında yüksek risk grubunda olan vatandaşlar için ekim ayının sonuna kadar aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

CDC tarafından paylaşılan belgelerde iki yeni tip koronavirüs aşısının -70C ve -20C derecelerde saklanmasının gerektiği belirtiliyor. Paylaşılan belgedeki bu kritere ise Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen iki aşı adayı uyuyor. Belgede ayrıca yeni tip koronavirüs aşısının sağlık çalışanları, ulusal güvenlik personelleri, bakım evinde kalanlar ve çalışanlar olmak üzere yüksek risk grubuna giren herkese ücretsiz olacağı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, MSNBC kanalına konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı baz alındığında kasım ya da aralık ayına kadar söz konusu aşılardan en az bir tanesinin hem güvenli hem de etkili olup olmadığını anlamak için yeterli miktarda klinik veri toplanmış olabileceğini ifade etti.