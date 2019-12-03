ABD’de Bir İlk! 'Durmuş Kalp Nakli' Yapıldı

ABD’nin Duke Üniversitesi’nde görevli doktorlar, hayatını kaybetmiş bir kişiden aldıkları kalbi yeniden çalıştırarak başarılı bir şekilde başka bir hastaya nakletti.

Duke Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı doktorları, ABD’de bir ilki gerçekleştirdi. Kardiyak Ölümden Sonra Bağış (DCD) olarak adlandırılan bu çalışma kapsamında, hayatını kaybettikten sonra organlarını bağışlamayı kabul eden bir kişinin cansız bedenindeki kalp alınarak, ölümün gerçekleşmesinden 8 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırıldı.

Yeniden çalışmaya başlayan kalp daha sonra bir hastaya nakledildi. Ancak donörün ve nakil yapılan kişilerin kimlikleri açıklanmadı. Kalp Nakli Departmanı Yöneticisi Dr.Jacob Niall Schroder, yeniden çalıştırılan kalbin videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Kalp nakli söz konusu olduğunda genelde klasik olarak, nakil için gerekli olan kalpler beyin ölümü gerçekleşmiş ancak kalbi hala çalışmakta olan hastalardan temin ediliyor. Yeni yöntemin ise kalp nakli sayısını arttırması ve birçok kalp hastası için umut olması bekleniyor.

Aslında bu yöntem ABD’de ilk kez yapılıyor olsa da Dünya’da bir ilk değil. Çünkü İngiltere’de bu yöntem 2009 yılından bu yana uygulanıyor. Hatta İngiltere’de DCD bağışçıları, ölen organ bağışçılarının yüzde 39’unu oluşturuyor. İngiltere’de yaşayan Hüseyin Ulucan isimli 60 yaşındaki bir Türk hasta da, ilk kez bütün yaşam fonksiyonları durmuş bir donörden gelen kalple hayata tutunmuştu.