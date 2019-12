ABD’de Bir İlk! 'Durmuş Kalp Nakli' Yapıldı

ABD’nin Duke Üniversitesi’nde görevli doktorlar, hayatını kaybetmiş bir kişiden aldıkları kalbi yeniden çalıştırarak başarılı bir şekilde başka bir hastaya nakletti.

Duke Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı doktorları, ABD’de bir ilki gerçekleştirdi. Kardiyak Ölümden Sonra Bağış (DCD) olarak adlandırılan bu çalışma kapsamında, hayatını kaybettikten sonra organlarını bağışlamayı kabul eden bir kişinin cansız bedenindeki kalp alınarak, ölümün gerçekleşmesinden 8 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırıldı.

Yeniden çalışmaya başlayan kalp daha sonra bir hastaya nakledildi. Ancak donörün ve nakil yapılan kişilerin kimlikleri açıklanmadı. Kalp Nakli Departmanı Yöneticisi Dr.Jacob Niall Schroder, yeniden çalıştırılan kalbin videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz