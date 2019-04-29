ABD'de Bir Kedi Sahibi Kozmik Cenaze Düzenleyecek

ABD'nin Oregon Eyaletinde yaşayan ve kedisi ocak ayında diyabet hastalığı nedeniyle ölen Munt, çok nadir görülen bir cenaze düzenleyecek. Kedisine olan bağlılığı her sözünden rahatlıkla anlaşılabilen Munt, kedisi için kozmik cenaze düzenleneceğini söyledi.

Öncelikli olarak kozmik cenazenin ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor. Ölen herhangi bir canlının yakılmasından sonra elde edilen küllerin, Dünya yörüngesine gönderilmesine kozmetik cenaze töreni deniliyor. Bu cenaze töreni genellikle, mistik kişiler tarafından yapılan etkinlikler içerisinde yer alıyor.

Kozmik cenaze töreni için bağış topladı

Kedisi için yapacağı kozmik cenaze töreni ücretsiz olmayacak. 5000 dolar kadar masrafı olan bu cenaze işlemleri için internet platformu GoFundMe'de kampanya başlatan bu adam, daha şimdiden maliyetinin yarısını topladı bile.

Kedinin küllerini ‘Celestis’ adlı şirket aracılığıyla yollamayı planlayan Munt, kozmik cenaze töreni düzenleyen tek kişi değil. Daha önceden de bir köpek sahibi, kozmik cenaze töreni düzenlemişti. Köpeğin külleri, bu şirket aracılığıyla uzaya gönderildi.

Munt, "Ben şirketle anlaşma yaptım ve parayı ödedim. Ama o sırada da kampanya başlattım destek olmak isteyenler olursa diye. Sonuçta küçük bir miktar değil. Rüyam çok yakında gerçek olacak" diyerek duygularını ifade etti.