ABD'de Bir Şehir, Elektrikli Scooter Kullanımını Yasakladı

ABD'deki Tennessee eyaletinin başkenti olan Nashville, bir adamın elektrikli scooter kazasında ölmesinin ardından, yedi şirketin destek verdiği elektrikli scooter pilot programının sonlandırılmasına karar verdi.

Elektrikli scooter hizmetleri dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biri de ABD'deki Tennessee eyaletinin başkenti olan Nashville. Fakat şehir meclisi, bir adamın elektrikli scooter kazasında ölmesinin ardından bu yeni nesil ulaşım araçlarını yasaklama kararı aldı.

Nashville Belediye Başkanı David Briley, kentte faaliyet gösteren yedi elektrikli scooter şirketinin yürüttüğü pilot projeye son verildiğini ve elektrikli scooter kullanımının kent sokaklarında yasakladığını bildirdi.

Bir elektrikli scooter kullanıcısı olan 26 yaşındaki Brady Gaulke, geçtiğimiz ay bir aracın çarpması üzerine hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Gaulke’nin alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaldırım yolunda gittiği sırada bir anda yola fırlayan Gaulke, caddede seyir halinde olan aracın altında kaldı.

Nashville Belediye Başkanı Briley, daha önce şehirde faaliyet gösteren elektrikli scooter şirketlerine gönderdiği mektupta, uygunsuz sürüş ve park ihlali gibi endişelerini dile getirmişti.

Ölümlü kazanın ardından mevcut elektrikli scooter pilot programını sonlandırdıklarını açıklayan Briley, “Güvenlik ve erişilebilirlik konusunda sıkı bir gözetim ile halka açık bir süreçten sonra bu araçlar gelecekte yeniden kullanıma açılabilir” dedi.



