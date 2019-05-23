ABD’de Bir Suçlu, '15 Bin Beğeni' Karşılığında Teslim Olma Sözü Verdi!

ABD basını, 15 bin beğeni karşılığında teslim olurum diyen pişkin kaçağı konuşuyor. Connecticut eyaletinde hakkında yedi ayrı tutuklama emri bulunan Jose Simms, sosyal medyada 15 bin beğeni alırsa polise teslim olacağının sözünü verdi.

ABD basınındaki haberlere göre 29 yaşındaki Simms, huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar birçok suçlamayla karşı karşıya. Polis ekipleri, Facebook’ta Simms’in aranıyor ilanını yayınladıktan sonra, ilanı gören Simms’in kendileriyle iletişime geçtiğini açıkladı. Polise göre, Simms ilk başta ilana 20 bin beğeni gelmesini talep etti ancak daha sonra bu talebini 15 bine çekti.

Söz konusu Facebook paylaşımının 20 bin beğeniye ulaştığını belirten Torrington Polis teşkilatından Brett Johnson, yine de Simms’in hala teslim olmadığını duyurdu. Johnson, Simms’in saklandığı yeri bilenlerin ihbarda bulunarak polise yardımcı olmalarını istedi.

Torrington Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bir mesajda, "Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Simms’in teslim olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar teslim olmuş değil. Durumla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Facebook üzerinden Associated Press haber ajansı ile iletişime geçen Jose Simms, "Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim. Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli." diye konuştu.