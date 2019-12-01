ABD’de 'Black Friday' Rekoru!

ABD’de Black Friday kapsamında düzenlenen indirim gününde online alışveriş rekoru kırıldı. 7.4 milyar dolar değerinde online alışveriş yapıldığı ve satışların yüzde 20 oranında arttığı belirlendi.

Satışlar Yüzde 20 Arttı

ABD’de Black Friday’de büyük indirim kampanyalarının düzenlendiği özel günde toplam 7.4 milyar dolar (43 milyar Türk Lirası) değerinde online alışveriş yapılarak yeni bir rekor kırıldı.

Amerikan medyasına göre, bu satışlarla birlikte tüm zamanların en yüksek Black Friday satışlarına ulaşıldı.

Ancak yine de bu rekor, ülkede en yüksek online satış rekoru olarak kayıtlara geçmedi. Çünkü en geçtiğimiz yıl düzenlenen Cyber Monday’deki 7.9 milyar dolarlık satış en yüksek online satış olmuştu. 7.4 milyar dolarlık Black Friday rekoru da en yüksek online satışın yapıldığı ikinci gün olarak kayıtlara geçti.

En Çok Talep Cep Telefonlarına

Black Friday satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 oranında arttığı belirtilirken, online siparişlerde en çok talebin yüzde 39’luk oranla cep telefonlarına geldiği açıklandı.