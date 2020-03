ABD’de COVID-19 Tedavisinin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağı olan Amerika Birleşik Devletleri, hastane faturaları nedeniyle tekrar gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi olan Danni Askini isimli kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura kesildi.

Nefes darlığı, öksürük, ateş ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Danni Askini, Boston şehrinde yer alan bir hastaneye gitti. Doktorlar, Askini'ye zatürre olabileceğini ve evine gidebileceğini söyledi. Askini, doktorların kendisine zatürre olabileceğini söylemesinin ardından evine gitti.

Askini, belirtilerin devam etmesi ve kendisini daha da kötü hissetmesi üzerine iki kez daha hastaneye gitti. Hastaneye son gidişinde kendisine yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılan Askini’nin sonuçları pozitif çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi olan Askini’ye 34 bin 927 dolarlık bir fatura kesildi. Askini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." İfadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs’ü (Covid-19) atlattığını belirten Askini, 34 bin 927 dolarlık faturanın karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve hala bekleme sürecinde olduğunu söyledi.

For folks who are interested in seeing what an itemized bill for COVID-19 looks like - here it is mine: $34,927.23

My Senators are @ewarren & @EdMarkey , My US Rep is: @AyannaPressley - Pleas help! #Covid_19 #COVIDー19 #CoronaVirusUpdate #coronavirus #CashAppFriday pic.twitter.com/rTZbwBCbdd