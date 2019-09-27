ABD'de Elektronik Sigaradan Hastalananların Sayısı 805'i Buldu

Son günlerde elektronik sigaranın neden olduğu düşünülen akciğer hastalığının haberlerine sıkça rastlıyoruz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu hastalığa yakalanan kişi sayısını açıkladı. Elektronik sigara kaynaklı olduğu düşünülen hastalığa yakalananların sayısı 805’i buldu.

ABD’de 46 eyalette 805 kişi hastalığa yakalanırken 10 eyalette ise 12 ölümlü vaka gerçekleşti. Yetkililer hastalık ve hastalığa neyin neden olduğu üzerine araştırmalar yaparken bu şekilde daha çok vakanın geleceğini düşünüyorlar.

Henüz hastalığın kesin nedeni belirlenemese de hastalık, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği inhalasyon hastalığına benzer bir seyir izliyor.

Uzmanlar özellikle satıcısı ve üreticisi belli olmayan elektronik sigaraların kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte elektronik sigaranın tasarlandığı amacın dışında kullanılmamasını ve likite başka maddeler karıştırılmamasını öneriyorlar.

Hastalığın ortaya çıkardığı belli başlı belirtiler bulunuyor. Hastalar genelde öksürme, nefesin kesilmesi, göğüs ağrısı, ateş, nefes almada zorluk, baş dönmesi, kusma ve kilo kaybı gibi belirtilerle karşılaşıyorlar.

Sebebi bilinmeyen bu akciğer hastalığının yanında bazı elektronik sigara kullanıcıları ise cihazın patlaması gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle hem cihazın kendisi hem de içinde ne kullanıldığı hakkında dikkatli olmak gerekiyor.