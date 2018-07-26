ABD’de En Fazla Maaş Alan Teknoloji Meslekleri Belli Oldu

ABD merkezli dünyanın en büyük iş arama platformlarından Glassdoor, ABD’de teknoloji sektörünün en popüler ve en kazançlı mesleklerini açıkladı. Şirketin yaptığı çalışmaya göre, listenin ilk sırasında yazılım mühendisleri bulunuyor.

Glassdoor, yaptığı araştırmanın ilk bölümünde, ABD’li teknoloji şirketleri tarafından en çok tercih edilen meslekleri belirledi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yazılım mühendisliği endüstrinin en çok talep gören mesleği oldu. Rapor, yazılım mühendisliğinin teknoloji sektöründeki tüm mesleklerin yüzde 13’ünü oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Birleşik Devletler’de en yaygın ikinci teknoloji işi, varolan teknoloji mesleklerinin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan yazılım geliştirme mühendisliği oldu. Ürün yöneticisi ve program yöneticisi ise endüstrideki mesleklerin sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 3,4’ünü oluşturdu. Son dönemin bir diğer popüler teknoloji işi olan veri bilimciliği ise sektörün neredeyse yüzde 2’lik bir bölümünü temsil ediyor.

Glassdoor, ABD teknoloji sektöründe en fazla kazanan meslekleri de mercek altına aldı. Rapora göre, teknik işler için ortalama taban maaş 98.400 dolar iken, teknik olmayan işler için bu rakam 73.500 dolar seviyelerinde.

Hemen aşağıda, işverenlerin çeşitli meslekler için ödediği yıllık taban maaşı görüyorsunuz. 10 teknoloji işinin yer aldığı listenin ilk sırasında yıllık 163.500 dolar maaş ile yazılım mühendisliği yöneticiliği bulunuyor. Onu 154.800 dolar ile veri ambarı mimarı takip ederken, üçüncü basamakta ise 153.300 dolar ile yazılım geliştirme yöneticisi yer alıyor.

ABD teknoloji sektöründe en fazla maaş alan ilk 10 meslek şu şekilde sıralanıyor: